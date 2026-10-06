Enacom: el Gobierno aceptó la renuncia de Juan Martín Ozores y designó al nuevo interventor
La intervención del Enacom iba a durar inicialmente 6 meses pero fue prorrgada en sucesivas oportunidades desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
El gobierno de Javier Milei oficializó este martes la salida de Juan Martín Ozores al frente de la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y designó en su lugar al ingeniero Andrés Michelazzo. Así quedó plasmado en el Decreto 1149/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y de su Jefe de Gabinete, Diego Santilli.
"Acéptase, a partir del 5 de octubre de 2026, la renuncia presentada por el licenciado Juan Martín Ozores al cargo de Interventor del Enacom, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros", establece el Decreto.
Ozores llegó al organismo en enero de 2024, pocas semanas después de que Milei asumiera la Presidencia. En aquella oportunidad también fueron designados como interventores adjuntos la abogada Patricia Zulema Roldan, con 30 años de trayectoria en organismos estatales, y Alejandro Pereyra, que había sido director del Enacom durante el gobierno de Mauricio Macri.
Al momento de su nombramiento, el Ejecutivo explicó que la intervención respondía a una etapa "transitoria pero necesaria" con el objetivo de "reordenar" el ente. Desde la Casa Rosada lo presentaron como "un licenciado en Administración de Empresas y ejecutivo con más de 25 años de experiencia en telecomunicaciones y tecnología, tanto en el país como a nivel internacional".
En su origen, la intervención iba a durar 180 días -o incluso menos si se alcanzaban los objetivos-, pero una vez vencido ese plazo el Gobierno resolvió prorrogarla de manera sucesiva. Entre las tareas previstas figuraba un relevamiento profundo y exhaustivo de las normas sobre comunicaciones emitidas en los cuatro años anteriores y de la propia estructura operativa de la entidad.
"El funcionamiento del Enacom hoy es un obstáculo para que los argentinos tengamos más conectividad y mejor acceso a servicios básicos como Internet en todo el país. Tenemos servicios de comunicación y conectividad insuficientes, para una población de más de 47 millones de habitantes distribuidos en una amplia geografía, la octava más extensa del mundo", había argumentado el Gobierno.
Quién es el nuevo interventor del Enacom
Andrés Michelazzo es un ingeniero especializado en gestión de las telecomunicaciones con 30 años de experiencia. Cursó Ingeniería Electrónica en la Universidad Católica de Córdoba entre 1990 y 1996, Ingeniería con especialización en Telecomunicaciones en la Universidad Nacional de Córdoba entre 1997 y 1998, y una especialización en Gestión de las Telecomunicaciones en el ITBA entre 2004 y 2005.
En el plano profesional, trabajó durante 16 años en Telecom, donde fue gerente de cuentas Wholesale, analista de sistemas y responsable de la gestión de los activos de telecomunicaciones de la compañía en el exterior. También se desempeñó como asesor de la División de Soluciones Digitales del Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS) y asesor técnico de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, entre otros cargos.
Decreto 1149/2026:
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