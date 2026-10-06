Enacom: el Gobierno aceptó la renuncia de Juan Martín Ozores y designó al nuevo interventor

"El funcionamiento del Enacom hoy es un obstáculo para que los argentinos tengamos más conectividad y mejor acceso a servicios básicos como Internet en todo el país. Tenemos servicios de comunicación y conectividad insuficientes, para una población de más de 47 millones de habitantes distribuidos en una amplia geografía, la octava más extensa del mundo", había argumentado el Gobierno.

Quién es el nuevo interventor del Enacom

Andrés Michelazzo es un ingeniero especializado en gestión de las telecomunicaciones con 30 años de experiencia. Cursó Ingeniería Electrónica en la Universidad Católica de Córdoba entre 1990 y 1996, Ingeniería con especialización en Telecomunicaciones en la Universidad Nacional de Córdoba entre 1997 y 1998, y una especialización en Gestión de las Telecomunicaciones en el ITBA entre 2004 y 2005.

En el plano profesional, trabajó durante 16 años en Telecom, donde fue gerente de cuentas Wholesale, analista de sistemas y responsable de la gestión de los activos de telecomunicaciones de la compañía en el exterior. También se desempeñó como asesor de la División de Soluciones Digitales del Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS) y asesor técnico de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, entre otros cargos.

Decreto 1149/2026: