Encuesta de Amnistía Internacional a 50 años del Golpe: la mayoría de los jóvenes rechaza un potencial indulto

Memoria, verdad y justicia: un compromiso vigente

Amnistía Internacional reafirma la importancia del proceso de memoria, verdad, justicia y reparación, no sólo por las generaciones pasadas sino por las futuras.

La experiencia argentina en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad constituye un modelo a nivel internacional. Desde 2006, 1231 personas han sido condenadas en 361 sentencias dictadas en todo el país. Si bien el sistema judicial enfrenta demoras estructurales, el avance en estos procesos se ha consolidado como una política de Estado fundamental que debe mantenerse.

Como cada año, se realizarán movilizaciones en todo el país en el marco del 24 de marzo. Amnistía Internacional se sumará a la movilización en Plaza de Mayo y espera que todas las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica. Asimismo, la organización insta al Estado a garantizar plenamente la libertad de expresión y de reunión, y reafirma su apoyo a las iniciativas que promueven la reflexión colectiva sobre los crímenes del terrorismo de Estado.