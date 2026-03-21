Encuesta de Amnistía Internacional a 50 años del Golpe: la mayoría de los jóvenes rechaza un potencial indulto
Una investigación de opinión pública realizada por Amnistía Internacional en alianza con la consultora Dynamis revela un contundente rechazo a cualquier intento de retroceso en materia de justicia.
Según reveló una investigación de opinión pública realizada por Amnistía Internacional el 75% de las personas jóvenes consultadas se manifiesta en desacuerdo con que se indulte a militares condenados por delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
El estudio, realizado entre el 9 y el 11 de marzo a más de 600 jóvenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), muestra además que las juventudes consideran importante la democracia . Sin embargo, reflejan dudas sobre el sistema democrático actual: casi la mitad expresa insatisfacción con su funcionamiento en Argentina. Aun así, la mayoría prioriza los derechos políticos: un 57% sostiene que es importante poder votar y expresarse libremente incluso si existen déficits en materia de seguridad, y un 48% mantiene esa postura aun a pesar de la falta de crecimiento económico. En contraposición, un 39% estaría dispuesto a resignar libertades a cambio de crecimiento económico y un 30% lo haría en pos de mayor seguridad.
Memoria y conocimiento sobre la dictadura
Más de tres cuartos de las y los jóvenes identifican correctamente qué se conmemora el 24 de marzo y demuestran conocer los hechos ocurridos durante la última dictadura. La escuela aparece como la principal fuente de información (80%), seguida por las conversaciones familiares.
Ante la posibilidad de que hechos similares vuelvan a ocurrir, el 54% expresa preocupación, con una diferencia significativa por género: las mujeres manifiestan mayor nivel de inquietud. Asimismo, las juventudes consideran importante conmemorar esta fecha y apoyan el feriado del 24 de marzo, aunque existen diferencias sobre el rol del Estado. Mientras sectores más conservadores se inclinan por no realizar actos oficiales ni destinar recursos públicos, una mayoría respalda la organización de actividades de memoria.
“Los datos muestran que las nuevas generaciones no solo conocen lo que ocurrió durante la última dictadura, sino que ese conocimiento se traduce en un rechazo contundente a cualquier intento de retroceso, como un posible indulto a responsables de crímenes de lesa humanidad. En este proceso, el rol de la escuela resulta fundamental: es el principal espacio donde se construye y transmite esta memoria. Esto demuestra que estos valores atraviesan a toda la sociedad y que, más allá del paso del tiempo y de las generaciones, siguen siendo un pilar clave para sostener el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Memoria, verdad y justicia: un compromiso vigente
Amnistía Internacional reafirma la importancia del proceso de memoria, verdad, justicia y reparación, no sólo por las generaciones pasadas sino por las futuras.
La experiencia argentina en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad constituye un modelo a nivel internacional. Desde 2006, 1231 personas han sido condenadas en 361 sentencias dictadas en todo el país. Si bien el sistema judicial enfrenta demoras estructurales, el avance en estos procesos se ha consolidado como una política de Estado fundamental que debe mantenerse.
Como cada año, se realizarán movilizaciones en todo el país en el marco del 24 de marzo. Amnistía Internacional se sumará a la movilización en Plaza de Mayo y espera que todas las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica. Asimismo, la organización insta al Estado a garantizar plenamente la libertad de expresión y de reunión, y reafirma su apoyo a las iniciativas que promueven la reflexión colectiva sobre los crímenes del terrorismo de Estado.
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