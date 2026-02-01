Entre Estados Unidos y China: la paradoja económica de Javier Milei
Pese a su respaldo político a la agenda de Donald Trump, la administración libertaria profundizó los vínculos comerciales con Beijing.
El alineamiento político del presidente Javier Milei con la Casa Blanca encuentra un límite concreto en la relación económica entre la Argentina y China. Pese a la retórica anticomunista del gobierno nacional y al respaldo explícito a la agenda internacional de Donald Trump, los vínculos comerciales con la segunda economía del mundo no solo se mantuvieron sino que se profundizaron durante el último año.
Desde su llegada al poder, el león "anticomunista" acompañó casi sin fisuras la política exterior estadounidense: alineamiento automático con Israel en organismos internacionales, respaldo a Washington en votaciones de la ONU, anuncio del retiro argentino de la Organización Mundial de la Salud, aval a la ofensiva contra Venezuela y participación en el denominado Consejo de la Paz. Sin embargo, uno de los principales objetivos geopolíticos de Trump es reducir la influencia china en la Argentina, algo, que en estos mometos, aparece como un punto imposible de cumplir, según detalla el periodista Sebastián Cazón en Página 12.
De acuerdo con datos relevados, durante 2025 las exportaciones argentinas a China crecieron un 62% y las importaciones un 52% en comparación con 2024, lo que convirtió al gigante asiático en el principal socio comercial del país en el último cuatrimestre y desplazó a Brasil. Un resultado que va en sentido contrario a los reclamos del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien había pedido explícitamente "sacar a China de la Argentina".
Ese fortalecimiento del vínculo se expresó en operaciones de alto impacto. En diciembre pasado, la empresa estatal Cofco compró 65.000 toneladas de trigo argentino, una operación sin antecedentes desde la década de 1990. Ya en enero, fabricantes chinos adquirieron 30.000 toneladas de harina de soja, una compra inédita que, según consigna Página 12, podría generar tensiones con productores estadounidenses, principales proveedores de poroto de soja al mercado chino.
A estas operaciones se sumó el arribo de un buque de la automotriz BYD al puerto de Zárate con 5.000 autos eléctricos e híbridos, el primer envío a gran escala de ese tipo hacia la Argentina. La importación se realizó bajo un régimen especial que exime del arancel extrazona del 35 por ciento y provocó críticas opositoras por el impacto sobre la industria nacional.
El avance chino también se reflejó en el consumo masivo, la apertura comercial, la flexibilización del sistema courier y la diferencia de precios impulsaron un crecimiento superior al 270% de las importaciones vía "puerta a puerta", motorizadas principalmente por plataformas como Temu y Shein, algo que puso nervioso al mismísimo empresario libertario Marcos Galperín que reclamó la intervención del Estado para frenar el avance de las plataformas asiáticas.
Este conflicto llegó a la Corte Suprema, mientras que la llegada de los vehículos eléctricos obligó al ministro de Economía, Luis Caputo, a salir en defensa de los vínculos comerciales con China y dejó un déficit comercial récord, que superó los 8.150 millones de dólares.
El giro discursivo del presidente Javier Milei terminó de exponer el pragmatismo oficial. En el Foro de Davos, afirmó que China es "un gran socio comercial" y justificó esa relación por el peso de su economía a nivel global pero, detrás de ese reconocimiento, aparece un dato clave: en junio vence el swap de monedas con China por 18.000 millones de dólares. Sin reservas suficientes para afrontar un eventual pago, el gobierno libertario necesitará renovar ese acuerdo, lo que explica la agenda de un posible viaje presidencial a Beijing.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario