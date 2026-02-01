Entre Estados Unidos y China: la paradoja económica de Javier Milei

El avance chino también se reflejó en el consumo masivo, la apertura comercial, la flexibilización del sistema courier y la diferencia de precios impulsaron un crecimiento superior al 270% de las importaciones vía "puerta a puerta", motorizadas principalmente por plataformas como Temu y Shein, algo que puso nervioso al mismísimo empresario libertario Marcos Galperín que reclamó la intervención del Estado para frenar el avance de las plataformas asiáticas.

Este conflicto llegó a la Corte Suprema, mientras que la llegada de los vehículos eléctricos obligó al ministro de Economía, Luis Caputo, a salir en defensa de los vínculos comerciales con China y dejó un déficit comercial récord, que superó los 8.150 millones de dólares.

El giro discursivo del presidente Javier Milei terminó de exponer el pragmatismo oficial. En el Foro de Davos, afirmó que China es "un gran socio comercial" y justificó esa relación por el peso de su economía a nivel global pero, detrás de ese reconocimiento, aparece un dato clave: en junio vence el swap de monedas con China por 18.000 millones de dólares. Sin reservas suficientes para afrontar un eventual pago, el gobierno libertario necesitará renovar ese acuerdo, lo que explica la agenda de un posible viaje presidencial a Beijing.