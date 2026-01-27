Video viral de China: una esquiadora quiso sacarle una foto a un leopardo de las nieves y fue atacada

Un hecho dramático conmocionó al centro turístico de Koktokay, en China. Una mujer que se encontraba esquiando en la zona fue atacada ferozmente por un leopardo de las nieves luego de intentar tomarle una fotografía a escasa distancia, en una secuencia que quedó registrada en un video que se volvió viral en las últimas horas.
El incidente tuvo lugar el pasado viernes 23 de enero en el condado de Fuyun, cerca de la frontera con Mongolia. Según trascendió, la turista divisó al felino mientras regresaba a su hotel por un camino boscoso. Lejos de mantener la distancia prudencial recomendada por las autoridades, la mujer decidió acercarse a unos tres metros del animal para conseguir un mejor ángulo con su cámara, lo que provocó la reacción defensiva del depredador.
IMPORTANTE: Turista neozelandesa se volvió viral por sus impresiones de Mar del Plata: "Playas hasta las manos"
La imprudencia en China que se volvió video viral
En las imágenes que circularon en redes sociales se puede ver al animal salvaje recostado junto a la víctima, quien tenía medio cuerpo sumergido en la nieve tras el ataque. Testigos del hecho relataron que el leopardo se abalanzó sobre ella hiriéndola en el rostro. Afortunadamente, el casco y el equipo de esquí que portaba ayudaron a prevenir lesiones mortales en la cabeza y el cuello.
Finalmente, un instructor de esquí que se encontraba en las inmediaciones logró ahuyentar al animal blandiendo sus bastones, permitiendo el rescate de la mujer.
Las autoridades locales habían emitido advertencias previas sobre la presencia de fauna salvaje en los alrededores del hotel, presuntamente motivada por la falta de alimento en su hábitat natural. Tras este episodio, reforzaron la vigilancia y reiteraron el pedido a los turistas de no interactuar con los animales y mantenerse en las zonas señalizadas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario