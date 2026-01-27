Video viral de China: una esquiadora quiso sacarle una foto a un leopardo de las nieves y fue atacada

El incidente tuvo lugar el pasado viernes 23 de enero en el condado de Fuyun, cerca de la frontera con Mongolia. Según trascendió, la turista divisó al felino mientras regresaba a su hotel por un camino boscoso. Lejos de mantener la distancia prudencial recomendada por las autoridades, la mujer decidió acercarse a unos tres metros del animal para conseguir un mejor ángulo con su cámara, lo que provocó la reacción defensiva del depredador.