Cuándo llega el tormentón interminable con lluvias que impedirán secar la ropa por varios días
El pronóstico del tiempo anuncia una saga de lluvias que comenzará el jueves y se extenderá hasta la próxima semana. Mirá qué días hay que salir con paraguas.
El calor no da tregua, pero el clima prepara un cambio drástico. Se viene una seguidilla de lluvias que traerán alivio térmico, aunque la humedad complicará la tarea de secar la ropa durante varias jornadas consecutivas en el área metropolitana de Buenos Aires.
Según los datos del pronóstico del tiempo servicio meteorológico, la inestabilidad comenzará a sentirse levemente este martes 3 de febrero, con una probabilidad baja de precipitaciones y una máxima de 35 grados. Sin embargo, el verdadero "tormentón" tiene fecha de inicio para la segunda mitad de la semana.
IMPORTANTE: La temperatura en Buenos Aires se desplomará casi diez grados cuándo llegue el tormentón de cuatro días
Alerta por lluvias y tormentas
El día clave será el jueves 5 de febrero. Tras una jornada agobiante con 35°C, se esperan tormentas eléctricas fuertes hacia la tarde/noche con una probabilidad del 70% y un acumulado de 4.2 mm. La situación empeorará el viernes 6, donde la probabilidad de lluvias asciende al 90%, provocando un desplome de la temperatura: la máxima caerá a 27°C y la mínima a 19°C.
Si bien el sábado 7 y domingo 8 darán un respiro con sol y máximas agradables de 27°C y 29°C, la ropa seguirá costando secarse la semana siguiente. El lunes 9 de febrero regresarán las precipitaciones con un 50% de probabilidad y 5.2 mm de agua caída, extendiéndose la inestabilidad al martes 10 y miércoles 11.
Para quienes tengan planes al aire libre, se recomienda aprovechar la ventana de buen tiempo del fin de semana antes de que la temperatura vuelva a bajar y las nubes se instalen nuevamente.
