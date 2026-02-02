Cuándo llega el tormentón interminable con lluvias que impedirán secar la ropa por varios días

Alerta por lluvias y tormentas

El día clave será el jueves 5 de febrero. Tras una jornada agobiante con 35°C, se esperan tormentas eléctricas fuertes hacia la tarde/noche con una probabilidad del 70% y un acumulado de 4.2 mm. La situación empeorará el viernes 6, donde la probabilidad de lluvias asciende al 90%, provocando un desplome de la temperatura: la máxima caerá a 27°C y la mínima a 19°C.