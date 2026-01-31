Escalofriante: esta es la selfie de la mujer atacada por un leopardo de las nieves en China

En los últimos días, un hecho dramático conmocionó al centro turístico de Koktokay, en China. Una mujer que se encontraba esquiando en la zona fue atacada ferozmente por un leopardo de las nieves luego de intentar tomarle una fotografía a escasa distancia, en una secuencia que quedó registrada en un video que se volvió viral en las últimas horas. Pero ahora también se filtró la imagen que la mujer había tomado con su propio celular el pasado viernes 23 de enero en el condado de Fuyun, cerca de la frontera con Mongolia.