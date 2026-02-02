El intendente de Pinamar rechazó la prohibición de cuatriciclos y 4x4 en "La Frontera"

“Siempre va a haber gente irresponsable, como en cualquier ciudad del país y del mundo. Para eso están los controles y las sanciones. Prohibir todo no es la solución”, agregó Ibarguren.

El mandatario local marcó la postura del municipio respecto a rechazar la prohibición de las actividades en La Frontera y, por el contrario, centrarse en los controles y las sanciones para quienes no cumplan con las normas. Según indicó, luego de una serie de medidas tomadas tras el accidente de Bastian, “logramos sacar de La Olla a los tipos que corrían picadas y generaban caos. Eso es menos del 1% de la gente que viene a Pinamar. El otro 99% hace las cosas bien”.

En ese sentido, aseguró que no solo se reforzaron las sanciones económicas sino también el secuestro de vehículos, la inhabilitación de licencias y el cobro de gastos municipales derivados de operativos, traslados y atención médica. “Hicimos un trabajo muy bien articulado con Provincia y Nación, y el objetivo se cumplió”, afirmó en diálogo con CNM Radio.

Por otro lado, Ibarguren reconoció que durante marzo y abril Pinamar no podrá contar con la misma cantidad de efectivos para realizar los controles, por lo que destacó la implementación de drones para reforzar los operativos tanto durante como fuera de la temporada: “Es una herramienta muy buena para este tipo de territorio, que es extenso y complejo. Con los drones se los visualiza y después se los intercepta en las salidas. Funcionó muy bien”, señaló.

El fallo judicial fue dictado por el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores y prohíbe de forma inmediata la realización de pruebas de destreza, competencias formales o informales, eventos recreativos motorizados organizados, desafíos, carreras y toda maniobra temeraria realizadas con vehículos 4x4, UTV, cuatriciclos, motos u otros similares, en el sector de médanos costeros del Partido de Pinamar, conocido como ‘La Frontera’.

La medida incluso aclara que la Municipalidad de Pinamar, como ente estatal local, debe “reglamentar, controlar y, en su caso, impedir actividades que puedan afectar la seguridad, la salubridad y el orden público”.