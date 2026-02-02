El intendente de Pinamar rechazó la prohibición de cuatriciclos y 4x4 en "La Frontera"
Juan Ibarguren criticó el fallo, defendió las actividades recreativas y sostuvo que se trata de “algo cultural” de la localidad balnearia.
El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, criticó con dureza la medida judicial que prohíbe la circulación de cuatriciclos, camionetas 4x4 y UTV en la zona conocida como "La Frontera" y defendió las actividades recreativas motorizadas. Además, sostuvo que el accidente de Bastian Jerez fue “una irresponsabilidad del padre”.
“En nuestra ciudad hay miles y miles de vecinos y turistas que circulan de manera responsable en UTV, Jeep, cuatriciclo y 4x4, disfrutan de la playa y de los médanos. Esto es algo cultural de Pinamar y además genera muchísimo trabajo”, sostuvo Ibarguren a raíz de la orden judicial que se tomó por solicitud del ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.
Según el intendente de Pinamar, las actividades recreativas motorizadas en La Frontera ayudan a sostener el empleo en comercios de la zona, así como también promueven la realización de eventos de marcas automotrices para presentar sus nuevos modelos. “Prohibir por culpa de unos pocos inconscientes no es justo ni inteligente”, señaló Ibarguren respecto a la medida judicial.
Y enfatizó: “Nosotros no estamos en contra de la actividad, estamos a favor de controlarla. A los que corren picadas, hacen maniobras peligrosas o ponen en riesgo a otros, hay que sancionarlos con toda la fuerza”.
En ese sentido, el intendente de Pinamar se refirió al brutal choque en La Frontera entre un UTV y una camioneta Amarok que tuvo como víctima a Bastian, el nene de ocho años que sigue internado en grave estado y sobre el hecho lanzó: “Fue un accidente y una irresponsabilidad del padre. Si hubiese tenido el cinturón de seguridad puesto, no hubiese pasado”.
“Siempre va a haber gente irresponsable, como en cualquier ciudad del país y del mundo. Para eso están los controles y las sanciones. Prohibir todo no es la solución”, agregó Ibarguren.
El mandatario local marcó la postura del municipio respecto a rechazar la prohibición de las actividades en La Frontera y, por el contrario, centrarse en los controles y las sanciones para quienes no cumplan con las normas. Según indicó, luego de una serie de medidas tomadas tras el accidente de Bastian, “logramos sacar de La Olla a los tipos que corrían picadas y generaban caos. Eso es menos del 1% de la gente que viene a Pinamar. El otro 99% hace las cosas bien”.
En ese sentido, aseguró que no solo se reforzaron las sanciones económicas sino también el secuestro de vehículos, la inhabilitación de licencias y el cobro de gastos municipales derivados de operativos, traslados y atención médica. “Hicimos un trabajo muy bien articulado con Provincia y Nación, y el objetivo se cumplió”, afirmó en diálogo con CNM Radio.
Por otro lado, Ibarguren reconoció que durante marzo y abril Pinamar no podrá contar con la misma cantidad de efectivos para realizar los controles, por lo que destacó la implementación de drones para reforzar los operativos tanto durante como fuera de la temporada: “Es una herramienta muy buena para este tipo de territorio, que es extenso y complejo. Con los drones se los visualiza y después se los intercepta en las salidas. Funcionó muy bien”, señaló.
El fallo judicial fue dictado por el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores y prohíbe de forma inmediata la realización de pruebas de destreza, competencias formales o informales, eventos recreativos motorizados organizados, desafíos, carreras y toda maniobra temeraria realizadas con vehículos 4x4, UTV, cuatriciclos, motos u otros similares, en el sector de médanos costeros del Partido de Pinamar, conocido como ‘La Frontera’.
La medida incluso aclara que la Municipalidad de Pinamar, como ente estatal local, debe “reglamentar, controlar y, en su caso, impedir actividades que puedan afectar la seguridad, la salubridad y el orden público”.
