Es oficial el bono de octubre para jubilados: de cuánto es

A pesar de la evidente licuación del bono, el gobierno de Milei aseguró que la medida busca "mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra".

Según lo dispuesto, el bono alcanzará a los titulares de prestaciones contributivas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y también a quienes perciban haberes provenientes de ex-Cajas o Institutos Provinciales y Municipales de Previsión transferidos a la Nación. Además, abarca a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones no contributivas por vejez o invalidez, madres de siete hijos o más y pensiones graciables.

Con la confirmación del pago de este extra, el haber mínimo total en octubre se levará a 396.298,38 pesos y la PUAM a 331.039 pesos. La pensión por invalidez laboral también incluye el bono, por lo que el monto para este beneficio trepa a 298.409 pesos.

Aquellos titulares que perciban una suma superior al haber mínimo recibirán un monto variable del bono que será equivalente al monto necesario para alcanzar el tope que resulta de sumar el haber mínimo previsional más el valor máximo del bono extraordinario.

