La nueva modalidad de estafa que pone en alerta a los jubilados de ANSES

Los canales oficiales de atención

La ANSES recordó que todos los trámites se deben realizar a través de sus plataformas y espacios oficiales, garantizando seguridad y confiabilidad. Entre las opciones disponibles se destacan:

Mi ANSES : Portal online para consultas y gestiones sin turno desde la computadora.

: Portal online para consultas y gestiones sin turno desde la computadora. Aplicación Mi ANSES : Permite acceder a los mismos servicios desde celulares y tablets en cualquier lugar.

: Permite acceder a los mismos servicios desde celulares y tablets en cualquier lugar. Atención Virtual : Para solicitar asignaciones, gestionar obra social y recibir asistencia remota de un operador.

: Para solicitar asignaciones, gestionar obra social y recibir asistencia remota de un operador. Línea 130 : Disponible 24 horas para trámites automáticos y atención personalizada de lunes a viernes de 8 a 20.

: Disponible 24 horas para trámites automáticos y atención personalizada de lunes a viernes de 8 a 20. Oficinas de ANSES : Red de delegaciones en todo el país para atención presencial.

: Red de delegaciones en todo el país para atención presencial. Terminales de Autogestión Electrónica (TAE) : Estaciones en oficinas para realizar trámites rápidos sin asistencia.

: Estaciones en oficinas para realizar trámites rápidos sin asistencia. Operativos territoriales programados: Jornadas oficiales comunicadas previamente para brindar atención en distintos puntos del país.

Estas herramientas permiten gestionar consultas y trámites de manera segura y confiable, evitando fraudes y ofreciendo accesibilidad a todos los beneficiarios.