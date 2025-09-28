ANSES ofrece préstamos de hasta 10 millones para jubilados
Los jubilados y pensionados pueden acceder a través del Banco Nación, con cuotas automáticas descontadas de sus haberes.
Durante septiembre 2025, los jubilados y pensionados tendrán la posibilidad de acceder a préstamos personales de gran monto a través del Banco de la Nación Argentina (BNA).
Esta línea de créditos, conocida como “Préstamos Nación Previsional”, permite solicitar hasta $10.000.000 con financiación de hasta 72 meses, ofreciendo un alivio financiero a quienes perciben haberes a través de ANSES.
Requisitos del préstamo de ANSES
Los préstamos personales del BNA están disponibles tanto para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad como para quienes lo hacen en otros bancos.
El programa Préstamos Nación Previsional permite:
-
Solicitar préstamos de hasta $50.000.000 con plazos máximos de 72 meses.
Que las cuotas mensuales no superen el 35% de los ingresos jubilatorios.
Que la amortización se debite automáticamente de la caja de ahorro o del recibo de jubilación mediante el sistema de código de descuento de ANSES.
Para acceder a esta línea de préstamos, los jubilados deben cumplir con condiciones mínimas:
-
Ser titular de una jubilación o pensión gestionada por ANSES.
Contar con ingresos suficientes para cubrir hasta el 35% de las cuotas según el haber mensual.
Tener una caja de ahorro activa en BNA o permitir el descuento vía ANSES.
Edad: sin restricciones específicas, siempre que se trate de jubilaciones o pensiones vigentes.
No se exige historial crediticio previo ni documentación adicional compleja, lo que facilita el acceso a este beneficio financiero para los adultos mayores.
Cómo solicitar el préstamo
El procedimiento es simple y directo:
-
Elegir el tipo de préstamo: libre, en pesos, con montos desde $100.000 hasta $50.000.000.
Definir el plazo: hasta 72 meses, con cuotas mensuales consecutivas.
Amortización: se realiza mediante el sistema francés, con descuento automático de la caja de ahorro o del recibo de jubilación a través del código asignado por ANSES.
Para quienes usan el aplicativo e@descuentos, las cuotas son iguales, mensuales y consecutivas, y se debitan directamente del recibo de jubilación o pensión.
