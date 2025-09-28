MinutoUno

ANSES ofrece préstamos de hasta 10 millones para jubilados

Economía

Los jubilados y pensionados pueden acceder a través del Banco Nación, con cuotas automáticas descontadas de sus haberes.

ANSES ofrece préstamos de hasta 10 millones para jubilados.

ANSES ofrece préstamos de hasta 10 millones para jubilados.

Durante septiembre 2025, los jubilados y pensionados tendrán la posibilidad de acceder a préstamos personales de gran monto a través del Banco de la Nación Argentina (BNA).

Esta línea de créditos, conocida como “Préstamos Nación Previsional”, permite solicitar hasta $10.000.000 con financiación de hasta 72 meses, ofreciendo un alivio financiero a quienes perciben haberes a través de ANSES.

Requisitos del préstamo de ANSES

Los préstamos personales del BNA están disponibles tanto para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad como para quienes lo hacen en otros bancos.

El programa Préstamos Nación Previsional permite:

  • Solicitar préstamos de hasta $50.000.000 con plazos máximos de 72 meses.

  • Que las cuotas mensuales no superen el 35% de los ingresos jubilatorios.

  • Que la amortización se debite automáticamente de la caja de ahorro o del recibo de jubilación mediante el sistema de código de descuento de ANSES.

Para acceder a esta línea de préstamos, los jubilados deben cumplir con condiciones mínimas:

  • Ser titular de una jubilación o pensión gestionada por ANSES.

  • Contar con ingresos suficientes para cubrir hasta el 35% de las cuotas según el haber mensual.

  • Tener una caja de ahorro activa en BNA o permitir el descuento vía ANSES.

  • Edad: sin restricciones específicas, siempre que se trate de jubilaciones o pensiones vigentes.

No se exige historial crediticio previo ni documentación adicional compleja, lo que facilita el acceso a este beneficio financiero para los adultos mayores.

Cómo solicitar el préstamo

El procedimiento es simple y directo:

  • Elegir el tipo de préstamo: libre, en pesos, con montos desde $100.000 hasta $50.000.000.

  • Definir el plazo: hasta 72 meses, con cuotas mensuales consecutivas.

  • Amortización: se realiza mediante el sistema francés, con descuento automático de la caja de ahorro o del recibo de jubilación a través del código asignado por ANSES.

Para quienes usan el aplicativo e@descuentos, las cuotas son iguales, mensuales y consecutivas, y se debitan directamente del recibo de jubilación o pensión.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas