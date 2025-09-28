ANSES ofrece préstamos de hasta 10 millones para jubilados.

Para acceder a esta línea de préstamos, los jubilados deben cumplir con condiciones mínimas:

Ser titular de una jubilación o pensión gestionada por ANSES.

Contar con ingresos suficientes para cubrir hasta el 35% de las cuotas según el haber mensual.

Tener una caja de ahorro activa en BNA o permitir el descuento vía ANSES.

Edad: sin restricciones específicas, siempre que se trate de jubilaciones o pensiones vigentes.

No se exige historial crediticio previo ni documentación adicional compleja, lo que facilita el acceso a este beneficio financiero para los adultos mayores.

Cómo solicitar el préstamo

El procedimiento es simple y directo:

Elegir el tipo de préstamo: libre, en pesos, con montos desde $100.000 hasta $50.000.000 .

Definir el plazo: hasta 72 meses , con cuotas mensuales consecutivas.

Amortización: se realiza mediante el sistema francés, con descuento automático de la caja de ahorro o del recibo de jubilación a través del código asignado por ANSES.

Para quienes usan el aplicativo e@descuentos, las cuotas son iguales, mensuales y consecutivas, y se debitan directamente del recibo de jubilación o pensión.