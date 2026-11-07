Escándalo ANDIS: cercados por la Justicia, los Kovalivker se negaron a declarar y buscaron tumbar la causa

Negativa a declarar y chicanas de nulidad: Tanto el presidente de la firma, Jonathan Kovalivker (imputado como jefe de la asociación ilícita), como su hermano Emmanuel intentaron anular los allanamientos y los cruces telefónicos alegando que la causa se inició con escuchas "ilegales".

Eludieron responsabilidades individuales: Sostuvieron que la fiscalía los acusa simplemente por "ser los dueños" de Suizo Argentina, argumentando que no existen órdenes ni firmas directas que los vinculen con la manipulación de licitaciones.

Justificaciones insólitas: Sobre los sospechosos ingresos de exfuncionarios y empresarios a sus viviendas en Nordelta, adujeron que se trataba de "reuniones sociales", mientras que Emmanuel intentó desmarcarse de sus propios chats donde definía a un nexo del gobierno como un "gran soldado" de la empresa.