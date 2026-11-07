Caso Nancy Godoy: encontraron la mano presuntamente amputada a la víctima

El informe forense precisó que las heridas encontradas en uno de los antebrazos eran compatibles con maniobras de lucha o defensa. Por la cantidad y las características de las lesiones, se infiere que podrían haberse utilizado varias armas, aunque todavía no se estableció cuántas ni de qué tipo. Debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo no se logró determinar si fue víctima de una agresión sexual, pero, aun así, “mediante modernos procedimientos” se buscará establecer marcadores biológicos y material genético que permita vincular a los posibles autores con el crimen, indicaron las mismas fuentes.

Tampoco se estableció con precisión la fecha de la muerte. Por ese motivo, el IMF solicitó la colaboración de especialistas de Córdoba para realizar estudios entomológicos, que podrían aportar mayor exactitud sobre el momento del fallecimiento. En paralelo, el Laboratorio de Medicina Genómica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) colabora con los análisis genéticos pendientes.