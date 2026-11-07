Caso Nancy Godoy: encontraron la mano presuntamente amputada a la víctima
Hallaron el lugar del asesinato a diez metros del cadáver, una prenda con tajos y restos humanos. Hay cinco detenidos por el caso.
La investigación por el femicidio de Nancy Godoy, la maestra rural asesinada en Esquina, Corrientes, sumó nuevos avances. Según publicó Infobae en las pesquisas localizaron la escena principal del crimen en el paraje Malezal, a unos diez metros del sitio donde apareció el cuerpo de la docente de 52 años.
Durante los peritajes en ese sector, el equipo que conducen los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González encontró una prenda con cortes, restos humanos y cabellos que pertenecerían a la víctima. Todo ese material será sometido a estudios para confirmar la sospecha. Se trata de un pantalón con tajos visibles, mechones de cabello y la mano izquierda que, según reveló la autopsia, le amputaron a Nancy. Los investigadores preservaron esos elementos para su cotejo de ADN.
En paralelo, el peritaje técnico sobre el teléfono celular de la docente arrojó un dato relevante para la Fiscalía: una selfie fechada el 10 de octubre, tres días después de la desaparición de la maestra rural. Ese registro fotográfico se convirtió en un elemento clave para acotar la franja temporal del femicidio y contrastar las declaraciones de acusados y testigos.
Por el caso hay cinco sospechosos detenidos. Cuatro están imputados por el asesinato: Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí”, donde funciona la escuela en la que trabajaba la víctima; Rosa Leguizamón, quien la vio por última vez; su pareja, Nahuel Rojas; y Felipe Dionisio Sandoval, también capataz. Los tres hombres están acusados de femicidio, mientras que la mujer fue imputada por homicidio simple. El quinto detenido, Ernesto Ezequiel Bordón, está acusado de falso testimonio. Todos cumplen prisión preventiva por disposición del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos.
El cadáver apareció semisumergido en un viejo potrero, en una zona de difícil acceso que todavía no había sido rastrillada. A pocos metros de los restos, los investigadores encontraron un bolso con el celular de la víctima, del cual se extrajo la foto del 10 de octubre. El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición y fue afectado por la fauna y el agua. El estudio forense determinó que Nancy sufrió una muerte extremadamente violenta, con múltiples heridas punzocortantes y cortantes en la cara, el cuello, el abdomen, los brazos y las piernas. Algunas de esas lesiones fueron provocadas cuando todavía estaba con vida. Además, presentaba lesiones defensivas y mutilaciones, entre ellas la amputación de la mano izquierda.
El informe forense precisó que las heridas encontradas en uno de los antebrazos eran compatibles con maniobras de lucha o defensa. Por la cantidad y las características de las lesiones, se infiere que podrían haberse utilizado varias armas, aunque todavía no se estableció cuántas ni de qué tipo. Debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo no se logró determinar si fue víctima de una agresión sexual, pero, aun así, “mediante modernos procedimientos” se buscará establecer marcadores biológicos y material genético que permita vincular a los posibles autores con el crimen, indicaron las mismas fuentes.
Tampoco se estableció con precisión la fecha de la muerte. Por ese motivo, el IMF solicitó la colaboración de especialistas de Córdoba para realizar estudios entomológicos, que podrían aportar mayor exactitud sobre el momento del fallecimiento. En paralelo, el Laboratorio de Medicina Genómica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) colabora con los análisis genéticos pendientes.
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