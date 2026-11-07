Federico Sturzenegger se define como el "plomero" del Gobierno
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado detalló las reformas aún trabadas y defendió el estilo presidencial para el "cambio cultural".
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, volvió a definirse como el "plomero" del Gobierno en una extensa entrevista con el portal Seúl. Allí reconoció que la inversión "tarda en llegar", defendió su fe desreguladora y sostuvo que el presidente Javier Milei logró "un cambio cultural extraordinario".
Sturzenegger mencionó como desregulaciones trabadas los cambios en la AFA, el tema de las farmacias y la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Sobre las farmacias, señaló que el acceso a medicamentos de venta libre resulta clave: "hay 200.000 argentinos que tienen que hacer más de 100 kilómetros para ir a una farmacia", además de tres millones que viven solos. "Si a una persona enferma la obligás a ir a una farmacia, es un riesgo sanitario", afirmó. En cuanto a la VTV, explicó que la gestión de Alberto Fernández interpuso un trámite intermedio con la Asociación de Ingenieros del Transporte Argentinos (AITA), cuya eliminación está frenada en la Justicia.
El ministro reiteró que "la Justicia es el último refugio de la casta" y que el peronismo es el garante de un "pacto histórico" entre empresarios y sindicatos, al que llamó "el Triángulo de las Bermudas de la Argentina". También sostuvo que, si Milei es reelecto, el riesgo país "se va a derrumbar", y explicó que los títulos que vencen durante el actual mandato tienen un "spread" de solo 80 puntos.
Respecto de las formas presidenciales, afirmó que no constituyen un "tema institucional" y que la "virulencia" de Milei resulta "liberadora" para impulsar el cambio cultural. Además, citó la influencia del libro "La economía en una lección", de Henry Hazlitt, y la recomendación de Milei de analizar las medidas económicas en un marco de equilibrio general.
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