Federico Sturzenegger se define como el "plomero" del Gobierno

Sturzenegger mencionó como desregulaciones trabadas los cambios en la AFA, el tema de las farmacias y la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Sobre las farmacias, señaló que el acceso a medicamentos de venta libre resulta clave: "hay 200.000 argentinos que tienen que hacer más de 100 kilómetros para ir a una farmacia", además de tres millones que viven solos. "Si a una persona enferma la obligás a ir a una farmacia, es un riesgo sanitario", afirmó. En cuanto a la VTV, explicó que la gestión de Alberto Fernández interpuso un trámite intermedio con la Asociación de Ingenieros del Transporte Argentinos (AITA), cuya eliminación está frenada en la Justicia.