Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Defensa y Justicia

Por su parte, Defensa y Justicia también atraviesa una buena campaña y llega con la clasificación a los playoffs asegurada. El "Halcón" ocupa el cuarto puesto, con 28 puntos, y viene de igualar 1-1 frente a Independiente en Florencio Varela. De esta manera, buscará dar el golpe para cerrar la fase regular con una victoria y mejorar su ubicación en la tabla.