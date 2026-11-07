Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Defensa y Justicia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura.
Boca y Defensa y Justicia se miden este sábado, desde las 17.30, en La Bombonera, por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium, contará con el arbitraje de Sebastián Zunino y tendrá a Yamil Possi a cargo del VAR.
La Liga Profesional 2026 llega a su capítulo final con una definición al rojo vivo. Tras el triunfazo ante River en el Superclásico, Boca Juniors arranca la última fecha del Torneo Clausura en lo más alto de la tabla anual, aunque la lucha por el título acumulado es mano a mano con Argentinos Juniors y Rosario Central.
El "Xeneize" llega envalentonado tras vencer a River en el Superclásico y buscará quedarse con la victoria en su casa para consagrarse campeón de la Tabla Anual. Hasta el momento, lidera las posiciones con 60 unidades junto a Argentinos Juniors, aunque tiene mejor diferencia de gol. En el tercer escalón llega Rosario Central, con 59 puntos.
En cuanto a su zona, el equipo comandado por Rodolfo Arruabarrena se ubica segundo, con 30 puntos, y ya tiene asegurada su clasificación a los octavos de final del certamen doméstico.
Por su parte, Defensa y Justicia también atraviesa una buena campaña y llega con la clasificación a los playoffs asegurada. El "Halcón" ocupa el cuarto puesto, con 28 puntos, y viene de igualar 1-1 frente a Independiente en Florencio Varela. De esta manera, buscará dar el golpe para cerrar la fase regular con una victoria y mejorar su ubicación en la tabla.
Cómo ver EN VIVO Boca vs. Defensa y Justicia
La televisación estará a cargo de TNT Sports y ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario