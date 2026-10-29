La defensa de Diego Spagnuolo pedirá la nulidad de la causa Andis tras el peritaje a los audios
Los especialistas de Gendarmería plantearon dudas sobre la autenticidad de los audios atribuidos al extitular de la Andis y ahora piden la nulidad del expediente.
Luego de que un peritaje realizado por la Gendarmería Nacional determinara que no pudo comprobar la autenticidad de los audios de Diego Spagnuolo, que dieron origen a la causa, la defensa del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) anunció que solicitará la nulidad del expediente.
El abogado Mauricio D'Alessandro aseguró este jueves que las grabaciones que comprometían a su defendido fueron manipuladas y sostuvo que se trató de una "operación de inteligencia" destinada a perjudicarlo. Según afirmó, los archivos de audio presentaban alteraciones que habrían modificado el contenido original de las conversaciones.
"Fueron editadas con inteligencia artificial, eran truchas. Lo confirmó un peritaje de Gendarmería", afirmó el letrado en declaraciones radiales, cuando en realidad no se pudo determinar fehacientemente ni que son auténticas ni que son decididamente “truchas”, presentando una “duda razonable” respecto a su autenticidad.
En ese sentido, denunció además una presunta intromisión en la privacidad de Spagnuolo y señaló que los audios difundidos fueron armados a partir de fragmentos recortados y armados para perjudicar al exfuncionario y a otros funcionarios clave del Gobierno Nacional.
A partir de los resultados del informe técnico, D'Alessandro anticipó que pedirá "la nulidad de la causa" al considerar que las pruebas que dieron sustento a la investigación carecen de validez. "A Spagnuolo no lo van a investigar por estos audios. Nada vale", sostuvo.
El abogado también cuestionó la actuación del fiscal federal Franco Piccardi, a quien responsabilizó por haber impulsado la investigación sin determinar previamente el origen y la autenticidad de las grabaciones. "El error fue del fiscal. En lugar de investigar el origen de los audios, inició una causa y la publicitó", señaló.
El informe elaborado por la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional concluyó que los audios analizados presentan características incompatibles con un registro continuo. Entre los hallazgos figuran indicios de regrabación, cortes, discontinuidades e inconsistencias acústicas que impiden certificar su autenticidad.
Además, los peritos indicaron que tampoco fue posible asignar técnicamente las voces registradas a las personas imputadas en el expediente, un elemento que podría resultar determinante para el futuro de la causa judicial.
Ahora será la Justicia la que deberá evaluar el alcance de las conclusiones periciales y definir si los cuestionamientos sobre la autenticidad de los audios afectan la continuidad de una causa que tuvo fuerte repercusión política y mediática desde su inicio.
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