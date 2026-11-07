Doble alerta de diluvio hoy, con lluvias, ráfagas y granizo: a qué hora llegan las tormentas fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía dos avertencias para este sábado por lluvias y tormentas fuertes en varias zonas del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas por lluvias y tormentas de variada intensidad para el norte del país durante la mañana de este sábado 7 de noviembre. Los avisos contemplan la probabilidad de caída de granizo, abundante agua en cortos períodos y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.
Las variaciones climáticas se dan tras una semana signada por la inestabilidad, con varias jornadas con malas condiciones del clima. Se trata de un alerta amarillo para zonas de Formosa y otro de nivel naranja, más severo, para todo Misiones.
Alerta naranja por tormentas severas en Misiones
La máxima atención está puesta sobre el noreste argentino. Toda la provincia de Misiones se encuentra bajo alerta nivel naranja durante las primeras horas de la jornada.
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Fenómenos esperados: Tormentas fuertes, algunas puntualmente severas, acompañadas por granizo de diversos tamaños, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que pueden exceder los 90 km/h.
Precipitación acumulada: Se prevén valores de entre 50 y 90 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Alerta amarilla por lluvias y tormentas para Formosa
Por su parte, sectores de la provincia de Formosa permanecen bajo alerta nivel amarillo también durante la mañana.
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Fenómenos esperados: Tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o severas, con ráfagas intensas, eventual caída de granizo y fuertes lluvias en breves lapsos.
Precipitación acumulada: Se aguardan registros de entre 20 y 50 mm, con picos superiores en áreas delimitadas.
Recomendaciones del SMN ante tormentas fuertes
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Evitar sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra libremente.
No refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caerse.
Mantenerse alejado de zonas anegadas o propensas a inundaciones.
Evitar la permanencia en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por rayos.
Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas u edificios públicos.
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