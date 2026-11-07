Marcha del Orgullo LGBT+: "No me quiero sentir más inseguro saliendo con cartera a la calle"
“Este año fue la primera vez que me empecé a sentir inseguro saliendo con cartera a la calle y eso no me gusta", aseguró uno de los participantes de la masiva movilización que tiene lugar en la Ciudad de Buenos Aires.
Como se sabe, se lleva a cabo este sábado la 35° edición de la Marcha del Orgullo LGBT+ con cánticos, banderas y reclamos bajo el lema "¡El orgullo al poder! ¡El odio al carajo!”, con miles de participantes solo en la Ciudad de Buenos Aires.
La concentración de manifestantes tuvo lugar en la intersección de la avenida Belgrano y Lima, donde hubo una enorme cantidad de carteles con consignas como "Señor presidente, esta es la libertad que avanza".
La movilización concentró reclamos de distintas índoles, desde cuestiones políticas a problemáticas de salud, como el recorte en medicamentos para el VIH, la falta de preservativos y de prevención desde el factor de Educación Sexual Integral.
En inmediaciones del Congreso, La Joaqui dio cierre al primer escenario ubicado en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Lima, señalando: "Ojalá a algunos padres les diera vergüenza tener un hijo acosador, en lugar de por un hijo gay".
En un segundo escenario, el periodista Franco Torchia, en la conducción, saludó: "Somos millones en la resistencia… Este año, la COMO (Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo) definió como consigna principal 'Cuando el odio avanza, en las calles, el orgullo es resistencia'. Argentina tiene su propia comunidad que resiste. Esto lo ve el mundo, es una Argentina que resiste".
Además, el presentador enumeró las demandas: “Resistir es insistir, Ley integral trans y Ley antidiscriminatoria ya; ante el vaciamiento de salud y el avance de las ETS, salud sexual; abajo el DNU de Milei que vulnera los derechos de las adolescentes y niñeces trans no binarias e intersex; separación política económica y simbólica de las religiones e iglesias del Estado".
“Es una jornada de celebración, de lucha y de conmemoración”, expresó a C5N Benajamín, uno de los participantes de la Marcha, señalando que la movilización se desarrolla “en un momento de crecida del odio siento que hay que venir a combatir con amor”.
Y agregó: “Este año fue la primera vez que me empecé a sentir inseguro saliendo con cartera a la calle y eso no me gusta; entonces hoy vengo a decir no me quiero sentir más inseguro saliendo con cartera a la calle, no quiero que las chicas trans se sientan inseguras saliendo a la calle”.
“No quiero que nadie se siente inseguro por su sexualidad. Así que hoy y siempre con libertad y seguridad de ser quienes son”, concluyó el joven.
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