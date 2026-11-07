Marcha del Orgullo LGBT+: "No me quiero sentir más inseguro saliendo con cartera a la calle"

Además, el presentador enumeró las demandas: “Resistir es insistir, Ley integral trans y Ley antidiscriminatoria ya; ante el vaciamiento de salud y el avance de las ETS, salud sexual; abajo el DNU de Milei que vulnera los derechos de las adolescentes y niñeces trans no binarias e intersex; separación política económica y simbólica de las religiones e iglesias del Estado".

“Es una jornada de celebración, de lucha y de conmemoración”, expresó a C5N Benajamín, uno de los participantes de la Marcha, señalando que la movilización se desarrolla “en un momento de crecida del odio siento que hay que venir a combatir con amor”.

Y agregó: “Este año fue la primera vez que me empecé a sentir inseguro saliendo con cartera a la calle y eso no me gusta; entonces hoy vengo a decir no me quiero sentir más inseguro saliendo con cartera a la calle, no quiero que las chicas trans se sientan inseguras saliendo a la calle”.

“No quiero que nadie se siente inseguro por su sexualidad. Así que hoy y siempre con libertad y seguridad de ser quienes son”, concluyó el joven.