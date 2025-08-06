Escándalo: denuncian que Javier Milei se reunió con un empresario con identidad falsa

El supuesto Peh estuvo en la Argentina en octubre del año pasado, se reunió con el Presidente pero no figuran ingresos ni egresos en Migraciones.

El fiscal Taiano había requerido colaboración a la embajada de la República de Singapur en la Argentina, y al Departamento Interpol a fin de que proporcionen los datos de identificación del CEO de Kip Protocol, la empresa que generó $LIBRA, la criptomoneda promocionada por el presidente Milei el 14 de febrero pasado.