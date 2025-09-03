Escándalo en la Convención Reformadora de Santa Fe: el titular amenazó con golpear a otro miembro
El constituyente Nicolás Mayoraz, de extracción libertaria, interrumpió tantas veces al radical Felipe Michlig que tuvo un exabrupto con el micrófono abierto.
El presidente de la Convención Reformadora de Santa Fe, Felipe Michlig, se volvió viral en las últimas horas a propósito de su exabrupto del lunes de esta semana, cuando prometió "ca... a trompadas" a un miembro de la asamblea que lo había interrumpido en numerosas ocasiones.
Michlig, que es senador provincial por la unión Cívica Radical, atajó las acotaciones del libertario Nicolás Mayoraz sobre la inconstitucionalidad de la Convención Reformadora de Santa Fe hasta el mismísimo momento de leer el documento al final de la jornada de trabajo en el recinto.
En un clip del momento que se hizo viral este miércoles se escucha al radical decir: "... de esta convención, y todo lo que usted dice de la inconstitucionalidad y las barbaridades que está permanentemente diciendo y tenemos que soportar. No, usted no fundamenta absolutamente nada, usted es un provocador. No lo voy a escuchar. Se levanta la sesión".
Los constituyentes santafesinos se levantaron de sus asientos entre aplausos y protestas, y entonces se escuchó un exasperado "lo voy a cagar a trompadas al tipo este", que no salió de otro más que Michlig, que hablaba con alguien sin darse cuenta de que el micrófono de su escaño seguía encendido.
"Esto es un papelón... el dictamen de inconstitucionalidad los hizo asustar. Saben que se les puede caer todo este proceso desprolijo que están llevando adelante", expresó luego Mayoraz en su perfil de X.
Mayoraz es diputado nacional por Santa Fe dentro del bloque de La Libertad Avanza y participa en la labor para la modificación de la Constitución provincial aún a pesar de que prosperó el recurso de amparo presentado en contra de ese plan.
De hecho, tras el exabrupto señaló a medios locales que Michlig "está muy nervioso por la posibilidad de un fallo judicial que anule todo el proceso", ya que fue emitido el dictamen favorable de la Cámara Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe al respecto.
"Me levanté de la banca cuando vi ese destrato y ese modo de dirigirse hacia mí y hacia la banca. Yo presido un bloque de 10 convencionales, hemos presentado dictámenes de minoría de todos los puntos. Por lo tanto, siempre tenemos que poder hablar y fundamentar nuestra posición", agregó Mayoraz.
Por su parte, Michlig pidió disculpas públicas por su "comentario vertido al término de la sesión plenaria", que era parte de una conversación privada con un colaborador suyo.
"Fue claramente un exabrupto producto de la atmósfera hostil que se generó a partir de las intervenciones del convencional Nicolás Mayoraz (LLA), que -a mi entender- siempre actuó de manera obstruccionista y provocativa hacia mí persona y el resto de la convención", escribió el senador santafesino antes de remarcar su intención de mantener para con el libertario "todas las consideraciones reglamentarias y personales debidas, en términos de cordialidad y máximo respeto".
"Igualmente, siempre se le ha otorgado la palabra, incluso en un tiempo mayor al reglamentario cuando era necesario. (De esas exposiciones quedó en claro para que vino Mayoraz a esta Convención: trabajar para su fracaso, apartándose del mandato popular)", sentenció el radical antes de disculparse "a quien se haya sentido ofendido por dicho comentario, más allá que sea en términos personales y en una conversación privada."
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario