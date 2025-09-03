Escándalo en la Convención Reformadora de Santa Fe: el titular amenazó con golpear a otro miembro

"Esto es un papelón... el dictamen de inconstitucionalidad los hizo asustar. Saben que se les puede caer todo este proceso desprolijo que están llevando adelante", expresó luego Mayoraz en su perfil de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NicolasMayoraz/status/1962895498336956593&partner=&hide_thread=false Esto es un papelón… el dictamen de INCONSTITUCIONALIDAD los hizo asustar. Saben que se les puede caer todo este proceso desprolijo que están llevando adelante. https://t.co/vKTYZFi9U0 — Nicolás Mayoraz (@NicolasMayoraz) September 2, 2025

Mayoraz es diputado nacional por Santa Fe dentro del bloque de La Libertad Avanza y participa en la labor para la modificación de la Constitución provincial aún a pesar de que prosperó el recurso de amparo presentado en contra de ese plan.

De hecho, tras el exabrupto señaló a medios locales que Michlig "está muy nervioso por la posibilidad de un fallo judicial que anule todo el proceso", ya que fue emitido el dictamen favorable de la Cámara Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe al respecto.

"Me levanté de la banca cuando vi ese destrato y ese modo de dirigirse hacia mí y hacia la banca. Yo presido un bloque de 10 convencionales, hemos presentado dictámenes de minoría de todos los puntos. Por lo tanto, siempre tenemos que poder hablar y fundamentar nuestra posición", agregó Mayoraz.

Por su parte, Michlig pidió disculpas públicas por su "comentario vertido al término de la sesión plenaria", que era parte de una conversación privada con un colaborador suyo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/felipemichlig/status/1962984284773306862&partner=&hide_thread=false Comunicado:



“Pido las DISCULPAS del caso por un comentario vertido al término de la sesión plenaria”.



“En la sesión plenaria de la Convención Reformadora de ayer, que me tocó presidir, una vez finalizada la misma, realice un comentario a un colaborador en forma PRIVADA, a… — Felipe Michlig (@felipemichlig) September 2, 2025

"Fue claramente un exabrupto producto de la atmósfera hostil que se generó a partir de las intervenciones del convencional Nicolás Mayoraz (LLA), que -a mi entender- siempre actuó de manera obstruccionista y provocativa hacia mí persona y el resto de la convención", escribió el senador santafesino antes de remarcar su intención de mantener para con el libertario "todas las consideraciones reglamentarias y personales debidas, en términos de cordialidad y máximo respeto".

"Igualmente, siempre se le ha otorgado la palabra, incluso en un tiempo mayor al reglamentario cuando era necesario. (De esas exposiciones quedó en claro para que vino Mayoraz a esta Convención: trabajar para su fracaso, apartándose del mandato popular)", sentenció el radical antes de disculparse "a quien se haya sentido ofendido por dicho comentario, más allá que sea en términos personales y en una conversación privada."