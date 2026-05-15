Granadero Baigorria: hallaron asesinado a Benjamín Scerra, el joven de 19 años que estaba desaparecido

Ante la gravedad del hecho, en el caso intervino la fiscal Agustina Eiris, a cargo de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien coordinará las pericias para determinar la mecánica del asesinato, según precisó un parte oficial.

Asesinato en Santa Fe: un menor detenido y un sospechoso prófugo

Horas más tarde, las autoridades confirmaron la aprehensión de un menor de edad, quien fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, según informó Rosario3.

Mientras tanto, buscan a un segundo sospechoso por el crimen de Benjamín. Según el relato de testigos en el lugar, se trata de un hombre apodado como “el Corto” quien, ante la llegada de la policía a la zona del hecho, se habría dado a la fuga internándose en la zona de islas.

A esto se le suma una denuncia que aseguraba que Benjamín habría estado el viernes a la madrugada en un rancho del monte Celulosa junto al sospechoso ahora buscado. Según esta versión, ambos habrían mantenido una discusión en el lugar. Incluso, luego del hecho, el sospechoso habría intentado vender parte de las prendas de vestir del joven, así como también su teléfono celular.