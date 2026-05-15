Granadero Baigorria: hallaron asesinado a Benjamín Scerra, el joven de 19 años que estaba desaparecido
Benjamín Scerra tenía 19 años y fue hallado sin vida tras una semana de búsqueda en Santa Fe. Tenía una puñalada en el cuello.
Benjamín Scerra, un joven de19 años que era buscado desde hacía una semana en la localidad de Granadero Baigorria, al sur de la provincia de Santa Fe, fue encontrado asesinado en el interior de una vivienda. Su cuerpo estaba tapado con una chapa y con una herida de arma blanca en el cuello.
El hallazgo se produjo el jueves por la tarde luego de que varias llamadas ingresaran a la línea de emergencias 911, advirtiendo que el menor desaparecido podría encontrarse en una zona de viviendas precarias junto al monte Celulosa, en el límite con Capitán Bermúdez.
Luego de que la Policía se dirigiera al lugar a partir de esa pista, fuentes del Ministerio de Seguridad santafesino confirmaron el hallazgo cerca de las 22.
Según las primeras informaciones, el cadáver fue encontrado tapado con una chapa y presentaba una herida de arma blanca en el cuello.
Debido a que el hallazgo se produjo en una zona de difícil acceso, personal de Bomberos tuvo que intervenir en el caso para proceder a retirar el cuerpo. En paralelo, el fiscal Carlos Covani ordenó la intervención inmediata del área de criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) para llevar a cabo la recolección de pruebas presentes en la escena del crimen.
Ante la gravedad del hecho, en el caso intervino la fiscal Agustina Eiris, a cargo de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien coordinará las pericias para determinar la mecánica del asesinato, según precisó un parte oficial.
Asesinato en Santa Fe: un menor detenido y un sospechoso prófugo
Horas más tarde, las autoridades confirmaron la aprehensión de un menor de edad, quien fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, según informó Rosario3.
Mientras tanto, buscan a un segundo sospechoso por el crimen de Benjamín. Según el relato de testigos en el lugar, se trata de un hombre apodado como “el Corto” quien, ante la llegada de la policía a la zona del hecho, se habría dado a la fuga internándose en la zona de islas.
A esto se le suma una denuncia que aseguraba que Benjamín habría estado el viernes a la madrugada en un rancho del monte Celulosa junto al sospechoso ahora buscado. Según esta versión, ambos habrían mantenido una discusión en el lugar. Incluso, luego del hecho, el sospechoso habría intentado vender parte de las prendas de vestir del joven, así como también su teléfono celular.
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