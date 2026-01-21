Escándalo en Entre Ríos: Rogelio Frigerio denunció que fue víctima del espionaje ilegal

Poco más de dos años después, Rogelio Frigerio, ahora gobernador de Entre Ríos, insistió en que "la transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian. No nos van a frenar en los cambios y transformaciones que iniciamos en diciembre de 2023".

Mientras tanto, desde el PRO -partido fundado por Mauricio Macri y al que todavía pertenece Frigerio, al contrario de Patricia Bullrich, que se afilió a La Libertad Avanza- apoyaron al mandatario de Entre Ríos con un mensaje en redes sociales.

espionaje ilegal entre rios frigerio

"Estos hechos son gravísimos y nos remiten a las peores prácticas del pasado. Nuestro total respaldo a Frigerio por denunciar el espionaje ilegal y avanzar con las investigaciones. En democracia no hay lugar para operaciones, aprietes ni estructuras clandestinas. Que la Justicia investigue y sancione a los responsables", aseguraron.

El secretario de Turismo de la provincia, Jorge Satto, sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia que “había micrófonos conectados a Internet tanto en el despacho personal” de Frigerio como en la sede de la Secretaría de la provincia.