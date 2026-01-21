Escándalo en Entre Ríos: Rogelio Frigerio denunció que fue víctima del espionaje ilegal
El mandatario provincial encontró en su despacho tres dispositivos que habrían sido empleados para monitorear su actividad dentro de la dependencia oficial.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, denunció este miércoles que encontró en su oficina de Paraná al menos tres dispositivos que habrían sido utilizados para espionaje ilegal.
"Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría general de la provincia. Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes", anunció Rogelio Frigerio en un mensaje que publicó durante la tarde en X.
Los dispositivos estaban ocultos en su despacho y en otros rincones de la Secretaría General de la provincia, en la ciudad de Paraná.
"En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado", sentenció el otrora ministro del Interior de Mauricio Macri, un presidente que llegó a ser acusado formalmente ante la justicia por ser responsable de maniobras de espionaje ilegal en el marco de la investigación por el hundimiento del submarino ARA San Juan.
La causa contra Mauricio Macri terminó de caerse en noviembre de 2023, cuando los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci confirmaron el sobreseimiento que había dispuesto la Justicia porteña.
Poco más de dos años después, Rogelio Frigerio, ahora gobernador de Entre Ríos, insistió en que "la transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian. No nos van a frenar en los cambios y transformaciones que iniciamos en diciembre de 2023".
Mientras tanto, desde el PRO -partido fundado por Mauricio Macri y al que todavía pertenece Frigerio, al contrario de Patricia Bullrich, que se afilió a La Libertad Avanza- apoyaron al mandatario de Entre Ríos con un mensaje en redes sociales.
"Estos hechos son gravísimos y nos remiten a las peores prácticas del pasado. Nuestro total respaldo a Frigerio por denunciar el espionaje ilegal y avanzar con las investigaciones. En democracia no hay lugar para operaciones, aprietes ni estructuras clandestinas. Que la Justicia investigue y sancione a los responsables", aseguraron.
El secretario de Turismo de la provincia, Jorge Satto, sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia que “había micrófonos conectados a Internet tanto en el despacho personal” de Frigerio como en la sede de la Secretaría de la provincia.
