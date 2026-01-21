Tensión en el Congreso: golpes y empujones contra jubilados
Un nuevo y violento operativo policial derivó en incidentes contra manifestantes que se concentraron para protestar contra las medidas del Gobierno de Javier Milei.
Un nuevo miércoles de tensión se vivió en las inmediaciones del Congreso cuando un grupo de jubilados que marcharon y se concentraron para expresarse contra el ajuste del Gobierno de Javier Milei fue brutalmente reprimido por el operativo de la Policía de la Ciudad.
De acuerdo con el registro de C5N, hubo empujones y golpes contra los adultos mayores, en los primeros incidentes del año. Según testimonios, se iniciaron cuando la Policía porteña intentó identificar a dos manifestantes que estaban enmascarados.
“Se produjo una incidencia entre manifestantes y personal policial de brigada en momentos que intentaban identificar a dos enmascarados. Por el momento no se informaron las lesiones hacia el personal policial”, indicaron las fuentes.
Según se observó en imágenes difundidas por el canal de noticias, los incidentes iniciaron cuando uno de los policías empujó salvajemente a un hombre que estaba con muletas. El efectuó lo lanzó al suelo, lo que provocó la reacción de todos los compañeros, y la posterior represión.
NOTA EN DESARROLLO
