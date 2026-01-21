Cambios en el Gobierno: renunció el secretario de Transporte "por motivos personales" y ya tiene reemplazo

Además de su recorrido en el ámbito privado y la gestión, el nuevo secretario posee una sólida base académica. Se ha desempeñado como docente en instituciones de renombre, entre las que destacan:

La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo ( FADU ).

). El Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo ( CPAU ).

). La Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

La llegada de Herrmann se produce en un momento clave para el área de Transporte, donde la gestión de subsidios, la modernización de la red ferroviaria y la infraestructura logística son puntos prioritarios en la agenda económica del Gobierno. Se espera que su asunción formal y la jura del cargo se realicen en los próximos días.