Cambios en el Gobierno: renunció el secretario de Transporte "por motivos personales" y ya tiene reemplazo
Designado por el Ministerio de Economía, el arquitecto Fernando Herrmann asume en la cartera tras la salida de Luis Pierrini.
El Ministerio de Economía confirmó este miércoles un cambio de piezas en el gabinete nacional: el arquitecto Fernando Herrmann ha sido designado como el nuevo secretario de Transporte de la Nación, ocupando la vacante generada tras la renuncia de Luis Pierrini, quien se alejó de la función pública alegando razones de índole personal.
A través de un comunicado, el ministro Luis Caputo expresó su agradecimiento por el compromiso demostrado por Pierrini durante su etapa al frente de la Secretaría.
Desde la cartera argumentaron que el perfil de Herrmann fue seleccionado por su vasta trayectoria en el desarrollo de obras de infraestructura a gran escala y su experiencia en la gestión operativa del sector.
Quién es Fernando Herrmann
Perfil técnico y trayectoria académica
De acuerdo con la Agencia Noticias Argentinas, Herrmann es egresado de la Universidad de Belgrano, con una especialización en sistemas constructivos complejos. Su formación técnica se complementa con una visión estratégica de negocios, tras haber obtenido un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) en el prestigioso Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).
Además de su recorrido en el ámbito privado y la gestión, el nuevo secretario posee una sólida base académica. Se ha desempeñado como docente en instituciones de renombre, entre las que destacan:
- La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU).
- El Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU).
- La Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
La llegada de Herrmann se produce en un momento clave para el área de Transporte, donde la gestión de subsidios, la modernización de la red ferroviaria y la infraestructura logística son puntos prioritarios en la agenda económica del Gobierno. Se espera que su asunción formal y la jura del cargo se realicen en los próximos días.
