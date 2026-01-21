Javier Milei, en Davos: "Maquiavelo ha muerto"

Dijo que esas políticas “no eran otra cosa que socialismo elegantemente disfrazado”, diseñado para seducir a personas con buenas intenciones pero con consecuencias “catastróficas”. En ese punto, citó a Thomas Sowell para reforzar su advertencia: el socialismo “suena bien”, pero “siempre termina mal”.

Y en su diatriba ante Estado sentenció: "No hay motivo que justifique la intervención, toda intervención es una violación del derecho de propiedad".