Estados Unidos ratificó su respaldo a Javier Milei tras los nuevos cambios en el Gabinete

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Landau compartió un mensaje que luego fue replicado por la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, en el que reafirmó el compromiso de Washington de “seguir fortaleciendo la cooperación en materia económica, de seguridad y estabilidad regional”. Se trata de una nueva muestra de respaldo político tras el acuerdo financiero (swap) alcanzado semanas atrás entre el Tesoro estadounidense y el Ministerio de Economía argentino.