Estados Unidos ratificó su respaldo a Javier Milei tras los nuevos cambios en el Gabinete
El subsecretario de Estado Christopher Landau dialogó con el canciller Pablo Quirno y destacó el “liderazgo estratégico” de la Argentina. El nuevo embajador Peter Lamelas presentó sus credenciales.
La administración de Donald Trump volvió a expresar su respaldo al gobierno de Javier Milei, esta vez tras los recientes movimientos en el Gabinete nacional que siguieron a las elecciones legislativas del 26 de octubre. En una comunicación oficial, el Departamento de Estado estadounidense reafirmó su apoyo a las reformas económicas impulsadas por el mandatario argentino y anticipó una nueva etapa de “cooperación reforzada” entre ambos países.
El subsecretario de Estado Christopher Landau mantuvo este lunes una conversación telefónica con el flamante ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, donde elogió el rol de la Argentina “como actor estratégico dentro del hemisferio occidental”. Según informó la Oficina del Portavoz de la Casa Blanca, Landau subrayó que Estados Unidos considera clave el rumbo reformista de Milei para garantizar “la estabilidad macroeconómica y la prosperidad del pueblo argentino”.
A través de su cuenta de X (ex Twitter), Landau compartió un mensaje que luego fue replicado por la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, en el que reafirmó el compromiso de Washington de “seguir fortaleciendo la cooperación en materia económica, de seguridad y estabilidad regional”. Se trata de una nueva muestra de respaldo político tras el acuerdo financiero (swap) alcanzado semanas atrás entre el Tesoro estadounidense y el Ministerio de Economía argentino.
En paralelo, el nuevo embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, presentó sus cartas credenciales en el Palacio San Martín y comenzó formalmente su gestión diplomática. “Es un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral, con el impulso de los presidentes Javier Milei y Donald Trump”, expresó la Cancillería argentina en sus redes oficiales.
Fuentes diplomáticas confirmaron además que Quirno integrará la comitiva presidencial que viajará esta semana a Miami para participar del America Business Forum, donde Milei compartirá escenario con Donald Trump, Lionel Messi y el CEO del JP Morgan, Jamie Dimon. El encuentro, que se celebrará entre el 5 y el 6 de noviembre, busca posicionar a la Argentina como un polo atractivo para las inversiones estadounidenses en la región.
Con esta nueva señal de apoyo, la Casa Blanca deja en claro su alineamiento político y económico con el gobierno libertario. En Washington destacan el giro promercado de la gestión Milei y el papel que la Argentina podría desempeñar como socio estratégico en temas energéticos, financieros y de seguridad continental.
