La inesperada reacción de Carlos Pagni ante un comentario de Roberto García sobre Diego Santilli
Durante una charla en “Odisea Argentina”, el histórico periodista Roberto García hizo una comparación polémica al describir al "Colo", y su colega no pudo contener la risa
Un momento tan incómodo como divertido se vivió en el programa “Odisea Argentina”, cuando el periodista Roberto García, invitado por Carlos Pagni, hizo un comentario tan inesperado como polémico al hablar de Diego Santilli. La frase generó sorpresa en el estudio y una risa inevitable del conductor, que no pudo disimular su gesto ante la comparación utilizada por su colega.
Todo ocurrió cuando Pagni le preguntó a García si la salida de Guillermo Francos podía afectar la imagen del Gobierno ante quienes esperaban una gestión más dialoguista. Fiel a su estilo irónico, el periodista respondió sin filtro: “¿Más negociador? ¿Quién? ¿El Colorado Santilli, que dice que sí a todo? Toda su vida dijo que sí a todo. Si fuera una mujer, tendría 19 hijos... no, no”.
La frase desató carcajadas entre los presentes, y aunque García intentó continuar con el análisis político, la escena quedó marcada por el tono descontracturado y el gesto de Pagni, que intentó mantener la compostura sin demasiado éxito. El video del momento comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la risa espontánea del conductor y el comentario “pasado de época” de su invitado.
En X, varios periodistas y seguidores del ciclo de LN+ comentaron la escena. Algunos señalaron el comentario como una muestra de humor antiguo, mientras que otros resaltaron la naturalidad de Pagni, que pese a la incomodidad del momento, optó por reírse sin alimentar la polémica.
Roberto García, conocido por su estilo provocador y su trayectoria en el periodismo político, generó así una de las escenas más comentadas de la semana televisiva. Mientras tanto, Santilli -que fue el centro del comentario- no se refirió públicamente al episodio.
El intercambio, breve pero contundente, mostró una vez más cómo en la política argentina el análisis serio y el humor se cruzan en los momentos más impensados.
