La inesperada reacción de Carlos Pagni ante un comentario de Roberto García sobre Diego Santilli

Todo ocurrió cuando Pagni le preguntó a García si la salida de Guillermo Francos podía afectar la imagen del Gobierno ante quienes esperaban una gestión más dialoguista. Fiel a su estilo irónico, el periodista respondió sin filtro: “¿Más negociador? ¿Quién? ¿El Colorado Santilli, que dice que sí a todo? Toda su vida dijo que sí a todo. Si fuera una mujer, tendría 19 hijos... no, no”.