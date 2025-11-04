Javier Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: a qué va ahora
Se trata del 14° viaje de Javier Milei a los Estados Unidos en menos de dos años de mandato. Participará del American Business Forum que tendrá también como oradores a Trump, Messi y María Corina Machado entre otros líderes mundiales de distintas áreas.
En medio de la reestructuración de su Gabinete, el presidente Javier Milei viajará esta semana, una vez más, a los Estados Unidos para participar del American Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se celebra en la ciudad costera de Miami.
Del encuentro, también participarán su par Donald Trump, la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y hasta el astro del fútbol argentino Lionel Messi.
El evento tendrá lugar en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA de los Miami Heat, y será conducido por Bret Baier, presentador de la cadena Fox News.
De acuerdo al comunicado que difundió el American Business Forum, la lista completa de oradores confirmados incluye a Trump; Milei; Machado; Messi; Eric Schmidt, ex CEO y presidente de Google; Rafael Nadal, leyenda del tenis mundial; Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase; Will Smith, actor; Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1, y Adam Neumann, cofundador de Flow.
Por estas horas, la Casa Rosada trabaja en la lista de reuniones que el mandatario protagonizará, aunque descartan la posibilidad de que vuelva a concretar un intercambio informal con el presidente Trump debido a las imposibilidad de compatibilizar las agendas de ambos mandatarios.
Milei viajará este miércoles luego de tomarle a las 12 juramento a su nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El acto se realizará, como es habitual, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde el líder libertario estuvo la semana pasada para tomarle juramento al canciller, Pablo Quirno, tras la salida de Gerardo Werthein.
Según el cronograma Milei partirá a las 15 rumbo a Miami, ciudad a la que llegaría recién a las 23 de la Argentina y el jueves expondrá en el American Business Forum, que se realizará entre el 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center.
Trump expondrá el miércoles a las 14 mientras Milei todavía estará tomándole juramento a Adorni en Buenos Aires, por lo que no coincidirán. En tanto el libertario hablará en el foro el jueves a las 15:45 cuando Trump ya no estará en Florida.
