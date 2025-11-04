Javier Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: a qué va ahora

Milei viajará este miércoles luego de tomarle a las 12 juramento a su nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El acto se realizará, como es habitual, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde el líder libertario estuvo la semana pasada para tomarle juramento al canciller, Pablo Quirno, tras la salida de Gerardo Werthein.

Según el cronograma Milei partirá a las 15 rumbo a Miami, ciudad a la que llegaría recién a las 23 de la Argentina y el jueves expondrá en el American Business Forum, que se realizará entre el 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center.

Trump expondrá el miércoles a las 14 mientras Milei todavía estará tomándole juramento a Adorni en Buenos Aires, por lo que no coincidirán. En tanto el libertario hablará en el foro el jueves a las 15:45 cuando Trump ya no estará en Florida.