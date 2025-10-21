Estafa $LIBRA: la Comisión Investigadora citará a Javier Milei
La decisión se tomó después de que el organismo parlamentario enviara dos oficios previos al mandatario solicitándole respuestas por escrito, que no contestó.
La comisión investigadora de la estafa $LIBRA aprobó este martes la citación del presidente Javier Milei, para que brinde explicaciones sobre su participación en la promoción de la criptomoneda.
Los diputados que integran la comisión investigadores cuestionaron al mandatario por sus declaraciones del 17 de febrero, cuando en una entrevista con Jonatan Viale relativizó el impacto de la estafa: "¿Perdieron plata los argentinos? Tengo mis serias dudas. No creo que sean más de cinco argentinos. De los 5000 damnificados, la mayoría son estadounidenses y chinos", afirmó.
Sin embargo, los datos oficiales aportados por la plataforma Ripio, que comercializó el token $LIBRA en el país, desmienten esa versión. En su respuesta formal a la comisión, la empresa informó que 1358 usuarios residentes en Argentina realizaron operaciones con el activo digital, de los cuales 1329 eran argentinos.
Además, precisó que, al momento del lanzamiento, más de dos millones de personas estaban registradas en su plataforma local.
En este contexto, el secretario de la comisión, Juan Marino, sostuvo: "Los datos desmienten el discurso de Milei respecto de que $LIBRA era un producto accesible solo para un público especializado en criptomonedas, que venga a dar explicaciones, a testimoniar y a clarificar cómo obtuvo la información que brindó públicamente y si ratifica o rectifica sus afirmaciones".
Además, aprobaron nuevos requerimientos de información a las principales plataformas exchange para que informen si el presidente, Karina Milei, Manuel Adorni, José Luis Espert, Martín Menem, Agustín Laje y la Fundación Faro poseen billeteras virtuales registradas, y detallen los movimientos y transacciones efectuados desde julio de 2024.
También se autorizó el uso de la fuerza pública para garantizar la comparecencia de Karina Milei, Damián Reidel y de los empresarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, quienes hasta el momento se negaron a declarar. Asimismo, se convocará a familiares de Novelli, implicados en el vaciamiento de cajas de seguridad días después del lanzamiento de Libra.
Finalmente, el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, informó que parte de la documentación ya fue remitida a la Justicia, tras detectarse movimientos millonarios vinculados a los principales involucrados: "Por más que algunos intenten frenarla, la verdad sobre Libra va a conocerse", aseguró.
