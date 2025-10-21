Estafa $LIBRA: la Comisión Investigadora citará a Javier Milei

Además, aprobaron nuevos requerimientos de información a las principales plataformas exchange para que informen si el presidente, Karina Milei, Manuel Adorni, José Luis Espert, Martín Menem, Agustín Laje y la Fundación Faro poseen billeteras virtuales registradas, y detallen los movimientos y transacciones efectuados desde julio de 2024.

También se autorizó el uso de la fuerza pública para garantizar la comparecencia de Karina Milei, Damián Reidel y de los empresarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, quienes hasta el momento se negaron a declarar. Asimismo, se convocará a familiares de Novelli, implicados en el vaciamiento de cajas de seguridad días después del lanzamiento de Libra.

Finalmente, el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, informó que parte de la documentación ya fue remitida a la Justicia, tras detectarse movimientos millonarios vinculados a los principales involucrados: "Por más que algunos intenten frenarla, la verdad sobre Libra va a conocerse", aseguró.