Estallaron los memes: "No llegamos al 50 por ciento porque le tuvimos que dar el 3% a Karina"
Luego de conocerse la paliza de Fuerza Patria en las elecciones de la provincia de Buenos Aires explotaron los memes.
Fuerza Patria ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires superando por casi 15 puntos a la alianza del Gobierno nacional que conformaron La Libertad Avanza y Mauricio Macri con el PRO. Y los memes estallaron en las redes sociales.
En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 7 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, para elegir unos 1.500 cargos provinciales y municipales, con un contundente triunfo de Fuerza Patria.
En el último de los comicios desdoblados, los bonaerenses fueron a las urnas para elegir 46 diputados, 23 senadores, 1.097 concejales y 401 consejeros escolares, con un total de 14.376.592 personas, entre nativos y extranjeros, habilitados para emitir el voto.
Los mejores memes de las elecciones
