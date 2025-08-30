¿Qué pasa con la Tormenta de Santa Rosa? No llegó, pero en las redes estallaron los memes
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las fuertes precipitaciones llegarían este sábado, pero los ciudadanos del AMBA aún esperan.
Con la llegada de finales de agosto, vuelve a la conversación una de las tradiciones más singulares de Argentina: la Tormenta de Santa Rosa. Para algunos, es una cuestión mística que pasa de boca en boca; para otros, solo una coincidencia climática. Sin importar la opinión, las redes sociales se han llenado de bromas y memes sobre un fenómeno que genera tanto expectación como escepticismo, y que... al menos por ahora, tarda en llegar.
La creencia popular dice que, alrededor del 30 de agosto, día en que se celebra a Santa Rosa de Lima, se desatan tormentas intensas y repentinas. En gran parte del país, sobre todo en el centro y norte, la gente espera ver si la naturaleza confirma o no la "profecía". En los últimos años, el mito se ha reforzado por la coincidencia, mientras que en otros, la fecha ha transcurrido sin lluvias.
Para este año, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya advirtió sobre el posible ingreso de un frente frío que podría causar cambios de temperatura y lluvias en la región central. Sin embargo, los especialistas insisten en que estas tormentas son comunes a finales del invierno y principios de la primavera. No están necesariamente ligadas a la fecha, sino a la dinámica normal del clima.
El propio SMN ha publicado varios informes para desmitificar la tradición. En su comunicado "Tormenta de Santa Rosa: entre el mito y la ciencia", explican que en zonas como la Patagonia o el NOA, donde agosto y septiembre son secos, la tormenta casi no se registra. En cambio, en la zona pampeana y el litoral, las probabilidades de lluvia son mayores, lo que ayuda a que el mito se mantenga vivo.
A pesar de las explicaciones científicas, la tradición persiste gracias a la fe, el boca a boca y, más recientemente, el poder de las redes sociales. Cada año, Twitter, Facebook e Instagram se llenan de publicaciones humorísticas, desde imágenes de nubarrones con la frase "se viene Santa Rosa" hasta videos que exageran la llegada de la tormenta. Así, el ingenio digital ha transformado a Santa Rosa en un fenómeno cultural que va mucho más allá de la meteorología.
Los mejores memes a la espera de la Tormenta de Santa Rosa
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario