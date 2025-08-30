¿Qué pasa con la Tormenta de Santa Rosa? No llegó, pero en las redes estallaron los memes

Con la llegada de finales de agosto, vuelve a la conversación una de las tradiciones más singulares de Argentina: la Tormenta de Santa Rosa. Para algunos, es una cuestión mística que pasa de boca en boca; para otros, solo una coincidencia climática. Sin importar la opinión, las redes sociales se han llenado de bromas y memes sobre un fenómeno que genera tanto expectación como escepticismo, y que... al menos por ahora, tarda en llegar.