Estallan los memes: descubrieron al ruso que le pasa información a Jorge Rial para perjudicar al Gobierno
Tras los dichos del Gobierno nacional vinculando a los audios de Karina Milei con una movida de Maduro y Putin, estallaron los memes.
Luego de la que la ex montonera y actual ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, manifestara que Jorge Rial, entre otros, es parte de una movida para perjudicar al Gobierno nacional en forma conjunta con Rusia y Venezuela, estallaron las redes sociales y los memes no se hicieron esperar.
Bullrich, en radio Rivadavia, declaró que en los audios de Diego Spagnuolo y Karina Milei se notaba una "injerencia de personas vinculadas al servicio de inteligencia ruso" y luego sumó que "Venezuela podía intervenir" y que había periodistas que estaban siendo parte de esta difusión.
Pero al final se supo, a Rial y a Mauro Federico los audios no se los paso ni Putin ni Maduro, el ruso que le pasó la info fue el Ruso Ricardo Zielinski, que entre práctica y práctica de Belgrano trabajaría para la KGB.
Jorge Rial, Putin, Maduro: los memes de las redes
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario