Este jueves es la declaración indagatoria a Daniel Garbellini por la causa ANDIS

Investigadores reconstruyeron incluso ingresos de Spagnuolo a la vivienda del empresario, registrados por una cámara de seguridad. En una de esas visitas, el exfuncionario llegó con una mochila, un detalle que para la fiscalía no pasó desapercibido. A esto se suma un audio interceptado en agosto de 2025, donde Calvete menciona el envío de “cinco palos para el boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo”, expresión que los pesquisas atribuyen directamente a Spagnuolo. En ese mismo mensaje, Calvete detalla cómo retirar y mover el dinero, una operatoria que, según la acusación, revela repetición y confianza.

La causa se abrió tras la difusión de audios en los que supuestamente Spagnuolo mencionaba un circuito de coimas —incluido el ya conocido “3% para Karina”— vinculado a la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Esas grabaciones derivaron en su salida del cargo y en la apertura del expediente judicial.

La Justicia también detectó irregularidades patrimoniales en el extitular de ANDIS: una caja de seguridad con U$S 82.000 y € 2.950 no declarados, una máquina de contar billetes, gastos con tarjeta por más de cuatro millones mensuales y una refacción costosa en su casa sin respaldo impositivo.

La fiscalía sumó las Declaraciones Juradas Patrimoniales de 2023 y 2024, con el objetivo de rastrear la evolución de sus bienes. A esto se agrega que Spagnuolo borró chats que quedaron preservados en los teléfonos de otros involucrados y habría alternado entre celulares Samsung e iPhone de alta gama, lo que alimenta la sospecha de dispositivos aún no secuestrados.

Sobre la situación procesal, el fiscal Franco Picardi había pedido la detención de Spagnuolo, pero Casanello rechazó la medida y optó por convocarlo a indagatoria. Ese encuentro abrió el camino para lo que viene: el testimonio de Garbellini, funcionario de la gestión libertaria y exdirector del programa Incluir Salud, apuntado por haber respondido a órdenes directas de Atchabahian y por haber sido, según audios internos, impulsado por Eduardo “Lule” Menem.