Arde la interna de Juntos por el Cambio: Esteban Bullrich cruzó a Patricia Bullrich

"¿Vamos a dialogar con Cristina sobre cómo terminar con la corrupción? ¿Vamos a dialogar con (el ministro de Economía Sergio) Massa, que quiere bajar la inflación aumentando el déficit? ¿Vamos a dialogar con los (Hugo) Moyano sobre cómo reducir los costos a las pymes para que sean competitivas?", disparó entonces la presidenta del PRO.

Al respecto, y tras el lanzamiento de Rodríguez Larreta, Esteban Bullrich publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, directo la ex funcionaria, para sumar un capítulo más a la interna que mantiene en vilo a la coalición opositora.

"Querida Patricia Bullrich no confundamos. Construir un país con los 45 millones de argentinos se hace dialogando. Hace falta más coraje para conversar con el que piensa diferente que para insultarlo. Ya probamos la pelea y no dio resultado. No caigamos en la trampa, cambiemos", escribió el ex ministro de Educación.

