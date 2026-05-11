Sorpresa: quién será eliminado de Gran Hermano esta noche, según el boca de urna de Pabloschi

Quién deja la casa esta noche, según el boca de urna de Pabloschi

La cuenta regresiva para la gala de esta noche ha trasladado el campo de batalla a las plataformas digitales. En un clima de absoluta imprevisibilidad, los fanáticos han dejado de lado las especulaciones aisladas para concentrarse en lo que muchos consideran el "termómetro definitivo" de la competencia: el movimiento en X.

En el ecosistema del reality, las encuestas oficiales son solo una parte de la historia. El verdadero debate se nutre de los "boca de urna" virtuales, indicadores no oficiales que, gala tras gala, logran captar la tendencia del voto telefónico con una precisión asombrosa.

Al igual que en cada semana, todas las miradas se posaron sobre Pabloshi. El usuario, que ha cimentado su reputación a base de aciertos estratégicos en momentos críticos, volvió a agitar el avispero con una publicación que no tardó en volverse viral.

Fiel a la mística que lo rodea, Pabloshi optó por el minimalismo. Sin necesidad de grandes explicaciones, su mensaje lanzó una señal clara sobre el participante que camina por la cuerda floja. "Danelik, Zunino y Daniela, por ahora. Pocos votos reales", escribió el gurú de los fans de Gran Hermano, dejando en claro que Danelik es quien más peligro corre.

Luego, arrojó porcentajes durante la tarde de este lunes: "28%, 23%, 19%", en lo que se sobreentiende que se ubica en el mismo orden que el mensaje anterior.

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A diferencia de otras semanas, la casa llega a este lunes con más dudas que certezas. Lo que comenzó como un gesto de afecto desde el afuera terminó por encender la mecha de una interna que promete estallar cuando se anuncie el nombre del nuevo eliminado.

La pantalla de Telefe será el escenario de una noche clave para el futuro de la competencia.