Esteban Bullrich desmintió fake news sobre apoyo a Patricia Bullrich en las PASO

Ante estas versiones, el ex senador aseguró que el video que circula es viejo y está editado. “Me he cuidado mucho de expresar mi apoyo a un candidato en particular, siendo mi único deseo que sea con esfuerzo y que el 14 de agosto estemos todos juntos trabajando por el proyecto que originó Juntos por el Cambio, de sacar a la argentina de la situación en la que se encuentra”, expresó.