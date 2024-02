El contundente diagnóstico de Esteban Bullrich sobre el fracaso de la Ley Ómnibus

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/estebanbullrich/status/1755015235876860366&partner=&hide_thread=false Crónica de una muerte anunciada. Sr. Presidente no desprecie la política, por favor. — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) February 6, 2024

Parece que Milei no le hizo mucho caso al ex dirigente, ya que entre "me gusta" a mensajes amenazantes de sus seguidores, emitió un comunicado apuntando contra "la casta".

"La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas. Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar", despotricó el presidente libertario.