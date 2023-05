El noble regalo que pidió Esteban Bullrich en el día de su cumpleaños

Nacido un 26 de mayo de 1969, el ex senador del PRO Esteban Bullrich está cumpliendo este viernes sus 54 años y decidió dirigirse a sus seguidores de la red social Twitter con un particular pedido a modo de regalo: "Hoy cumplo 54 años, los cumplo feliz y en paz, soñando cosas grandes y rodeado de mucho amor. Se me ocurrió que en vez de regalos podía pedirles que hagan una donación a mi fundación", escribió, al mismo tiempo que adjunto un código QR para facilitar el envío de dinero a los usuarios.