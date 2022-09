Qué se sabe de la salud de Esteban Bullrich

El miércoles por la noche, el centro médico comunicó a través de un parte médico que el ex senador había ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos debido a una dificultad respiratoria. "En el día de la fecha, el paciente Esteban Bullrich ingresó a las 16 hs. al Hospital Universitario Austral por un cuadro de dificultad respiratoria. En conjunto con su equipo médico de cabecera, se decidió ingresarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos, realizarle una traqueotomía percutánea e iniciar ventilación mecánica".

"El paciente se encuentra estable, sedado e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. La familia solicita, como siempre, que los acompañen con sus oraciones. En función de su evolución, se evaluará la emisión de un nuevo parte médico", concluyó el documento.

El mensaje de Esteban Bullrich antes de ser internado

Tal como lo hace a diario, unos días antes de la internación, el dirigente de Juntos por el Cambio (JxC) publicó en su cuenta de Instagram una frase de Clive Staples Lewis que impactó mucho a sus seguidores, y donde depositaron sus mensajes de apoyo tras su internación.

“Rezo porque estoy indefenso. Porque me surge la necesidad despierto o dormido. No lo cambia a Dios. Me cambia a mí", publicó Esteban Bullrich.

