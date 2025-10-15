Fabiola Yáñez volvió a Argentina y le restituyeron la custodia de la Policía Federal

En lo civil, las partes discuten la cuota alimentaria y el régimen de visitas. Allegados a Yañez señalan que reclama el alquiler de un departamento con amenities y servicio doméstico, más una cuota que, según el entorno del expresidente, se ubica en USD 6.000. Fernández, por su lado, ofreció su jubilación de expresidente como base de pago. “Fabiola está dispuesta a quedarse si acuerda alimentos para el hijo y una vivienda alquilada por un período de tiempo medianamente largo”, dijeron en su entorno.