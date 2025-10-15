Fabiola Yáñez volvió a Argentina y le restituyeron la custodia de la Policía Federal
La Justicia remitió información al Ministerio de Seguridad y, tras una evaluación de riesgo, la cartera que conduce Patricia Bullrich dispuso restituir la custodia.
Fabiola Yañez regresó al país desde España con su hijo, que tuvo la posibilidad de reencontrarse con su padre Alberto Fernández. Tras su retorno a la Argentina, la Justicia remitió información al Ministerio de Seguridad y la cartera que conduce Patricia Bullrich dispuso restituir la custodia de la Policía Federal a la ex primera dama.
El servicio se presta en un domicilio reservado a pedido de Yañez y alcanza también a su hijo Francisco, como prevé el protocolo para los familiares directos de exmandatarios.
Yañez había renunciado a esa custodia mientras residía en España, en medio de un forcejeo por los costos que implicaba montar una delegación de la Federal en Madrid. De regreso al país —el Gobierno se sorprendió porque el pedido ingresó cuando estaba arribando—, Seguridad resolvió volver a asignarle protección, “como se establece habitualmente en estos casos”, indicaron fuentes oficiales.
Además de la restitución de la custodia, la situación de la pareja transita dos carriles judiciales. En el fuero penal, Alberto Fernández quedó a las puertas del juicio oral por la denuncia de su exesposa por violencia de género. La Cámara de Casación apartó al juez Julián Ercolini pero mantuvo la validez de sus decisiones y, por sorteo, recayó en Daniel Rafecas, designación aún no firme. El fiscal Ramiro González pidió elevar a juicio en agosto del año pasado y restan resolver nulidades planteadas por la defensa.
En lo civil, las partes discuten la cuota alimentaria y el régimen de visitas. Allegados a Yañez señalan que reclama el alquiler de un departamento con amenities y servicio doméstico, más una cuota que, según el entorno del expresidente, se ubica en USD 6.000. Fernández, por su lado, ofreció su jubilación de expresidente como base de pago. “Fabiola está dispuesta a quedarse si acuerda alimentos para el hijo y una vivienda alquilada por un período de tiempo medianamente largo”, dijeron en su entorno.
Mientras avanzan las negociaciones, Yañez se aloja en un alquiler temporario y busca colegio para Francisco. No se descarta que deba viajar a Madrid por asuntos familiares.
