Fabiola Yañez mostró en la Justicia los chats con Ayelén Mazzina

Yañez también solicitó que no se investigue un teléfono personal que utilizó al principio del mandato de su exesposo.

En los chats que se conocieron este martes, Mazzina parece ponerse a disposición de la ex primera dama. “Hola Fabi. Simplemente que sepas que estoy. Lo que necesites, a disposición”, le dijo el 4 de agosto.

“Buen día. Yo te llevé a Brasil a dar una conferencia con Janja y te pedí por favor ayuda. Vos eras la ministra de Género y Mujeres. Si no me ayudaste a mí, qué queda para el resto de las mujeres víctimas como yo. Que después ellos se salvan acusándote de loca y que te autolesionás. Ese era el momento en el que necesitaba ayuda más que nunca. Igualmente es de bien nacido ser agradecido. Me hubiese gustado que las cosas fueran diferentes. Un beso”, le retrucó Fabiola.

En la continuidad de la conversación, la exministra negó el reproche de Yañez. “Nunca me pediste ayuda, dijiste que tenías que contarme algo. Quedamos en vernos en el despacho en varias oportunidades. Te mandé mensajes en varias oportunidades, yo no quería ser pesada sin saber qué era lo que pasaba", indicó.

"Nunca pudimos hablar a solas, siempre estaba la seguridad enfrente. Recuerdo que me dijiste ‘no me dejan hablar, después te cuento. Lamento que te quedes con esa imagen. Ayer, lo primero que hice cuando leí todo, redactamos un documento y escribí en Twitter”, remarcó Mazzina.

Luego, al exfuncionaria insistió con los mensajes. “Siempre estuve pendiente, nunca dejé de escribirte. Para mí sos una persona importante. Y si necesitas que vaya a verte, sacaría plata de donde no tengo para ir a acompañarte. Te mando un abrazo y acá estaré”, sostuvo.

“Muchas gracias, Aye. Ya no hay mucho por hacer. La estoy pasando fatal”, respondió Yañez. Mazzina volvió a escribir para reiterarle su apoyo, pero la ex primera dama no respondió más.