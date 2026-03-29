Fallo a favor de YPF: según Sebastián Amerio, el respaldo de Estados Unidos fue clave

"Desde el día uno trabajamos con Cancillería, los equipos técnicos de la Procuración, la Secretaría Legal y Técnica y la Embajada en Washington, todos bajo la guía del presidente!, concluyó.

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Axel Kicillof a El País de España tras el fallo por YPF: "Se hizo justicia"

El viernes 27 de marzo se conoció un fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York que, tanto desde el oficialismo como desde la oposición (con sus diferentes sesgos), es considerado "histórico": nuestro país no deberá entregar acciones de YPF ni pagar indemnización alguna por la expropiación de la petrolera de bandera en 2012.

La demanda por la expropiación de YPF se inició en abril de 2015 en los tribunales de Nueva York, donde la jueza Loretta Preska falló sistemáticamente contra el Estado argentino y a favor de Burford, dictaminando que la Argentina debía pagar U$S16.100 millones al fondo buitre en concepto de indemnización. El 15 de junio del año pasado y ante la falta de un acuerdo de pago, la misma magistrada ordenaba entregar el 51% de las acciones de YPF para pagar ese monto.

Ahora la historia es otra, y el nuevo fallo a favor de nuestro país por la expropiación de la petrolera YPF sigue sumando repercusiones de todo el arco político. Llamativamente, Javier Milei, celebró el dictamen e intentó, mediante una cadena nacional, capitalizar el hecho políticamente. En este contexto, el gobernador Axel Kicillof -principal gestor de la nacionalización en 2012-, brindó una entrevista al diario español El País y allí expresó la contradicción que manifiesta el Presidente que siempre habló contra la expropiación de la empresa petrolera.

Axel Kicillof Axel Kicillof

Tras el nuevo fallo y las declaraciones del Presidente Javier Milei, el gobernador Kicillof sostuvo en esta entrevista: "Milei usó el juicio políticamente para responsabilizarme de haber implementado la expropiación de manera inadecuada. Lo cierto es que la ley de expropiación fue votada por prácticamente todos los partidos políticos del Congreso nacional y los abogados del Gobierno defendían los mismos argumentos que yo: que se hizo todo de acuerdo a la ley".

Luego el gobernador añadió: "Le va a costar mucho a Milei explicar cómo festeja que los buitres no tenían razón, porque, si los buitres no tenían razón, entonces [el proceso de expropiación] estuvo bien hecho, y, si estuvo bien hecho, ¿por qué critica a los que lo hicieron?".