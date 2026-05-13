YPF aumenta los precios de los combustibles desde este jueves

"Mediante el sistema buffer de precios, se estableció la creación de una cuenta compensadora que, al finalizar el periodo estipulado y una vez concluido el conflicto en Oriente Medio, en YPF mantendremos constantes los precios de los combustibles para recuperar, durante el tiempo necesario, el ingreso diferido originado por no haber incorporado el impacto de las variaciones en el Brent durante este tiempo", anticipó Marín.

El jecutivo de YPF también aclaró que se seguirá aplicando el sistema de micropricing con la explicacióm de que "permite maximizar rentabilidades en función de la oferta y demanda, estableciendo precios diferenciales por franjas horarias, corredores y zonas geográficas".

"De esta forma, reiteramos nuestro compromiso honesto y moral con todos los consumidores, preservando la demanda en un contexto de libre mercado sin perder rentabilidad ni generando perjuicios a nuestros accionistas ni a nuestros clientes", señaló.