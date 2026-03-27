La justicia de Estados Unidos anuló la condena que obligaba a la Argentina a pagar u$s16 mil millones por YPF

YPF

Se trata del mayor juicio que enfrentaba el país en un tribunal en el exterior y la demanda más grande en la historia de los Estados Unidos contra un Estado soberano. El gobierno de Donald Trump, mediante el Departamento de Justicia, se había pronunciado varias veces en los últimas semanas a favor de Argentina.

Tras el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, el gran perdedor es el estudio inglés Burford Capital, que seguramente apelará ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Burford Capital, considerado un fondo buitre por su forma de operar, cotiza en Londres y Wall Street y había comprado los derechos a litigar en esta causa por unos 15 millones de euros y había vendido partes de la demanda recaudando más de 300 millones de dólares hasta el momento.

Tras conocerse el fallo el precio de las acciones de Burford Capital se derrumbó un 43 por ciento. El market cap de Burford en septiembre 2023, cuando tuvo el fallo a favor, era de unos 3.500 millones de dólares. Hoy, cayó a 809 millones de dólares y sigue en baja. La acción de YPF, que había quedado afuera de la demanda en 2023 (algo que confirmó la Cámara hoy), subía 3% este mediodía.