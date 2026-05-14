YPF quedó atrás: qué es y qué hace el nuevo "sponsor" de Javier Milei

Qué es y qué hace Allen & Company

Según se sabe, Allen & Company es una exclusiva firma privada de banca de inversión con sede en Nueva York, especializada en fusiones, adquisiciones y asesoría corporativa en los sectores de tecnología, medios de comunicación y entretenimiento.

Es conocida por su enfoque "boutique", operando de forma muy hermética y construyendo relaciones a largo plazo con gigantes corporativos en lugar de buscar transacciones masivas al por mayor.

luis caputo allen company El ministro Luis Caputo tenía el mismo sponsor.

Fundada en 1922 por Charles Robert Allen Jr. y sus hermanos, terminó consolidándose como una de las firmas más influyentes de Wall Street, con fuertes vínculos con líderes globales, habiendo recibido a diversas figuras políticas e institucionales.

Para ello y entre otros misteriosos recursos, Allen & Company organiza un evento que atrae la atención internacional todos los años: Conferencia de Sun Valley, celebrada en Idaho, un retiro de varios días que reúne a las personas más ricas e influyentes del mundo.

Allí comparten catre y macarrones desde magnates de la tecnología y directores ejecutivos de entretenimiento hasta líderes políticos mundiales, considerado un "campamento de verano para multimillonarios" donde se gestan políticas financieras y comerciales a nivel global.