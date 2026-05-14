YPF quedó atrás: qué es y qué hace el nuevo "sponsor" de Javier Milei
Sin el mameluco de YPF, el Presidente aparece en los medios con el chaleco de una firma estadounidense que, hasta ahora, es casi desconocida para los argentinos
Esta semana, Javier Milei dijo que quien más sufre el brutal ajuste que ejecuta es él mismo, ya que lleva muchos meses sin aumentarse el sueldo que percibe como Presidente de la Nación, y al parecer no le alcanza para sobrevivir en la Argentina libertaria.
Por esa razón y más allá de los eventuales negocios espurios en los que pudo haber incurrido al haber impulsado la criptomoneda $Libra, que investiga la Justicia, lo cierto es que ahora el mandatario necesita ingresos extra para completar ingresos adecuados a su modus vivendi.
Y parece ser que lo hace a través de sponsors que publicita en su vestimenta, y no justamente a YPF, con cuyo mameluco suele mostrarse en nuestro país y hasta en el exterior, lo que no está nada mal tratándose de una empresa pública nacional y estatal.
Lo que sí puede derivar en sospechas es la marca que ahora divulga el mandatario en entrevistas como la última que brindó en el canal de streaming de su amigo y exégeta Alejandro Fantino: Allen & Company, cuyo logo brilló bordado en el chaleco que se puso para la ocasión. Casualidad o no, se trata de la misma firma que hasta no hace mucho publicitaba el ministro Luis Caputo…
Qué es y qué hace Allen & Company
Según se sabe, Allen & Company es una exclusiva firma privada de banca de inversión con sede en Nueva York, especializada en fusiones, adquisiciones y asesoría corporativa en los sectores de tecnología, medios de comunicación y entretenimiento.
Es conocida por su enfoque "boutique", operando de forma muy hermética y construyendo relaciones a largo plazo con gigantes corporativos en lugar de buscar transacciones masivas al por mayor.
Fundada en 1922 por Charles Robert Allen Jr. y sus hermanos, terminó consolidándose como una de las firmas más influyentes de Wall Street, con fuertes vínculos con líderes globales, habiendo recibido a diversas figuras políticas e institucionales.
Para ello y entre otros misteriosos recursos, Allen & Company organiza un evento que atrae la atención internacional todos los años: Conferencia de Sun Valley, celebrada en Idaho, un retiro de varios días que reúne a las personas más ricas e influyentes del mundo.
Allí comparten catre y macarrones desde magnates de la tecnología y directores ejecutivos de entretenimiento hasta líderes políticos mundiales, considerado un "campamento de verano para multimillonarios" donde se gestan políticas financieras y comerciales a nivel global.
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