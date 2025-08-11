El Turco García anunció que será candidato a diputado nacional por la Ciudad

García, referente de Racing y campeón de la Copa América 1991 y 1993 con la Selección Argentina, explicó que su ingreso a la política se produce por “mi amistad con Amoroso de hace 40 años, sino no me hubiera metido”.

Además consideró necesario "cambiar la realidad" de la Ciudad: "Hay mucha gente durmiendo en la calle. Antes la Ciudad era una cosa y la Provincia otra, pero ahora están muy parejas", afirmó “el Turco”, que inició en 1980 su carrera profesional en Huracán y la terminó en 1999 vistiendo la camiseta de Independiente Rivadavia de Mendoza, en la segunda división del fútbol argentino.

Desde entonces, García pasó por diversos programas de televisión y desde 2023 conduce el ciclo de streaming ‘Lo del Turco’, que se transmite por Youtube.

Daniel Amoroso, por su parte, fue ocho años legislador porteño entre 2005 y 2013, accediendo a ese cargo en dos ocasiones con listas del PRO.