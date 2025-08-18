La madre de todas las batallas: los nombres confirmados para las elecciones en la provincia de Buenos Aires

LA TERCERA VÍA: RANDAZZO AL FRENTE DE LA BATALLA DEL CENTRO

En un escenario polarizado, Florencio Randazzo se postula como la tercera opción. El exministro del Interior encabeza la lista de Provincias Unidas, con el respaldo de gobernadores como Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora. Su objetivo es capturar el voto de los desencantados con el peronismo y los sectores moderados. Lo acompañan figuras de peso como Margarita Stolbizer y Emilio Monzó.

OTROS PROTAGONISTAS QUE BUSCAN SU LUGAR

El tablero bonaerense se completa con otros frentes que buscan una banca en el Congreso. Fernando Gray presentó una nómina "bien peronista" para competir con Fuerza Patria. Ricardo Alfonsín encabeza la boleta de Proyecto Sur, con el objetivo de "ponerle límites a Milei en el Congreso". Por su parte, el abogado Fernando Burlando se presenta con la seguridad como principal bandera.

La Izquierda también tiene sus candidatos: Nicolás Del Caño por el Frente de Izquierda y Manuela Castañeira por el Nuevo Más. La lista de Santiago Cúneo también sumó un nombre conocido: el humorista Larry de Clay.

El 26 de octubre, la provincia de Buenos Aires se convertirá en el epicentro de una elección que definirá el futuro político del país.