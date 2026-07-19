Feriado por el regreso de la Selección Argentina: crece la presión sobre el Gobierno para que defina el asueto

Uno de los que cuestionó la demora fue el diputado nacional Esteban Paulón: "¡Sea cual sea el resultado del partido (guiño guiño), mañana la Selección llegará a Argentina y va a ser una fiesta! Por la entrega, por lo hecho, por tantas alegrías, por las Malvinas, por todo. ¿En qué cambia y por qué estirar una definición que solo trae desorden e incertidumbre? Siguen sin entender nada", escribió en su cuenta de X.