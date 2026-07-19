Feriado por el regreso de la Selección Argentina: crece la presión sobre el Gobierno para que defina el asueto
La oposición reclamó una decisión urgente, mientras la Casa Rosada evalúa distintas alternativas para facilitar el recibimiento del plantel tras la final del Mundial 2026.
Mientras crece la expectativa por el regreso de la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026, la oposición le reclamó al Gobierno nacional que defina cuanto antes si este lunes habrá asueto, día no laborable o alguna otra medida para facilitar el recibimiento y evitar el caos.
Uno de los que cuestionó la demora fue el diputado nacional Esteban Paulón: "¡Sea cual sea el resultado del partido (guiño guiño), mañana la Selección llegará a Argentina y va a ser una fiesta! Por la entrega, por lo hecho, por tantas alegrías, por las Malvinas, por todo. ¿En qué cambia y por qué estirar una definición que solo trae desorden e incertidumbre? Siguen sin entender nada", escribió en su cuenta de X.
En este contexto, el Gobierno analiza distintas alternativas para ordenar la jornada del lunes y facilitar la movilización de los hinchas que buscarán recibir al conjunto nacional, una de ellas es decretar un feriado nacional, una medida de cumplimiento obligatorio tanto para el sector público como para el privado.
Otra alternativa es establecer un día no laborable, que obliga al sector público pero deja a criterio de cada empleador privado la decisión de abrir o no sus puertas. En ese caso, quienes trabajen percibirán su salario habitual.
También se analiza la posibilidad de disponer un asueto administrativo, una medida de alcance más limitado que alcanza únicamente a los trabajadores de la administración pública nacional y no obliga a cerrar escuelas, comercios ni empresas privadas.
Según trascendió, Javier Milei definiría la medida una vez finalizado el encuentro frente a España. Mientras tanto, el operativo para recibir a la delegación argentina también está en estudio y contempla que el plantel permanezca inicialmente en el predio de Ezeiza para luego trasladarse en helicóptero hasta la Casa Rosada, desde donde podría saludar a los hinchas y evitar los inconvenientes registrados durante los festejos por la consagración en Qatar 2022.
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