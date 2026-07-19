"Ese día va a ser feriado nacional": Javier Milei dio detalles del operativo para recibir a la Selección
En declaraciones radiales, el Presidente valoró el recorrido de la Argentina, confirmó que habrá feriado y le dedicó palabras de admiración a Messi y Scaloni.
Minutos después de consumarse el subcampeonato en el Mundial 2026, el presidente Javier Milei brindó una entrevista radial en la que analizó el desempeño del equipo nacional y dejó en claro la postura del Poder Ejecutivo frente al feriado y al masivo recibimiento que se prepara en el país.
El mandatario llamó a no empañar el proceso y afirmó que “hay que tomar conciencia histórica del logro enorme de este grupo de jugadores”.
Durante la charla, el Jefe de Estado subrayó la vigencia de una generación que disputó tres definiciones en las últimas cuatro Copas del Mundo, un hito que calificó como "extraordinario".
“Nadie les puede recriminar nada, porque han dejado todo. De cuatro competencias llegaron a tres finales. Eso marca que no solo han estado en un altísimo nivel, sino que además lo han hecho durante dieciséis años. No es fácil un logro de estas características”, sostuvo Milei.
Feriado nacional, el Balcón de la Rosada y elogios a Lionel Messi y Lionel Scaloni
En relación a la logística para el regreso de la delegación desde los Estados Unidos, Milei reafirmó que el Gobierno puso a disposición de la AFA distintas alternativas para coordinar los festejos con el pueblo argentino.
“Cuando ellos decidan qué día quieren celebrar con los argentinos, ese día va a ser declarado feriado nacional”, anunció el Presidente, al tiempo que confirmó que se ofreció la histórica Casa Rosada para que el plantel pueda reencontrarse con los fanáticos.
Consultado por las figuras máximas del proceso, el mandatario le dedicó un párrafo especial al capitán: “Ha llevado enormes alegrías a todos los argentinos y también a todos los que disfrutan del buen fútbol”, expresó sobre Lionel Messi.
En tanto, ante la incertidumbre sembrada por el futuro del DT, deseó que Scaloni “siga lo que su corazón dicta” y lo definió como “una persona superlativa y un líder extraordinario”.
Para cerrar, el Presidente resumió el sentimiento de gratitud que atraviesa a la sociedad: “Infinitamente agradecido por la tarea enorme que han hecho y por lo alto que han dejado el valor de los argentinos, dejando en claro que no nos rendimos nunca, ni hasta el último segundo. Argentina nunca se rinde”.
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