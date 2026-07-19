"Ese día va a ser feriado nacional": Javier Milei dio detalles del operativo para recibir a la Selección

“Cuando ellos decidan qué día quieren celebrar con los argentinos, ese día va a ser declarado feriado nacional”, anunció el Presidente, al tiempo que confirmó que se ofreció la histórica Casa Rosada para que el plantel pueda reencontrarse con los fanáticos.

Consultado por las figuras máximas del proceso, el mandatario le dedicó un párrafo especial al capitán: “Ha llevado enormes alegrías a todos los argentinos y también a todos los que disfrutan del buen fútbol”, expresó sobre Lionel Messi.

En tanto, ante la incertidumbre sembrada por el futuro del DT, deseó que Scaloni “siga lo que su corazón dicta” y lo definió como “una persona superlativa y un líder extraordinario”.

Para cerrar, el Presidente resumió el sentimiento de gratitud que atraviesa a la sociedad: “Infinitamente agradecido por la tarea enorme que han hecho y por lo alto que han dejado el valor de los argentinos, dejando en claro que no nos rendimos nunca, ni hasta el último segundo. Argentina nunca se rinde”.