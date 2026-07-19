La razón por la que el feriado decretado por Javier Milei por la Selección Argentina no será el lunes 20
A pesar del anuncio oficial de Javier Milei, un retraso de último momento en el vuelo del plantel obligará a modificar el calendario de los festejos.
La confirmación por parte del presidente Javier Milei sobre la implementación de un feriado nacional para acompañar el regreso de la Selección Argentina generó una enorme expectativa en la población. Sin embargo, el plan original sufrió una alteración drástica por motivos estrictamente logísticos, lo que impedirá que la jornada no laborable se aplique durante este lunes 20 de julio.
La modificación en el vuelo AR 1971 de Aerolíneas Argentinas
La principal razón de este cambio de planes radica en la reprogramación del vuelo chárter AR 1971 de Aerolíneas Argentinas, encargado de trasladar a toda la delegación nacional desde Estados Unidos. El plantel comandado por Lionel Scaloni tenía previsto arribar a Buenos Aires pasado el mediodía, pero las demoras operativas postergaron la salida desde el aeropuerto JFK de Nueva York.
De acuerdo a los registros oficiales del sistema aeronáutico, el despegue se reprogramó para las 05:00 AM (hora de Nueva York), lo que desplaza el horario de aterrizaje estimado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para las 16:30 horas de la Argentina. Al concretarse el arribo a última hora de la tarde, resulta inviable organizar una movilización masiva de manera inmediata.
El festejo y el feriado se trasladan al martes
IMPORTANTE: ¿Lunes 20 o martes 21? Cuándo es el feriado que anunció Javier Milei por el logro de la Selección Argentina
Al confirmarse que la delegación pisará suelo argentino al final del día lunes, las autoridades nacionales y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) determinaron que lo más prudente es reconfigurar el cronograma de actividades.
Tal como adelantó el periodista Nacho Girón (@nachogiron), con el plantel llegando a las 17:00 horas al país, lo más lógico es que tanto los festejos oficiales como el feriado nacional se trasladen definitivamente a la jornada del martes 21 de julio. Esto permitirá coordinar un operativo de seguridad adecuado y garantizará que los millones de hinchas puedan salir a las calles a recibir a los futbolistas de forma ordenada.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario