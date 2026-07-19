La razón por la que el feriado decretado por Javier Milei por la Selección Argentina no será el lunes 20

Tal como adelantó el periodista Nacho Girón (@nachogiron), con el plantel llegando a las 17:00 horas al país, lo más lógico es que tanto los festejos oficiales como el feriado nacional se trasladen definitivamente a la jornada del martes 21 de julio. Esto permitirá coordinar un operativo de seguridad adecuado y garantizará que los millones de hinchas puedan salir a las calles a recibir a los futbolistas de forma ordenada.