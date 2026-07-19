Javier Milei confirmó el feriado nacional para "los festejos por el logro alcanzado por la Selección"

Cuándo será el feriado nacional por el regreso de la Selección Argentina

El Gobierno nacional adopta una postura flexible para garantizar que la ciudadanía pueda volcarse a las calles a reconocer el esfuerzo de la Scaloneta sin contratiempos laborales.

El día exacto en el que entrará en vigencia el decreto de necesidad y urgencia (DNU) se conocerá formalmente una vez que las autoridades de la AFA, en conjunto con el cuerpo técnico y los futbolistas, coordinen el cronograma de la caravana de bienvenida al país.

De esta manera, queda medio descartado que el feriado sea este lunes. Tras el Mundial de Qatar 2022, el entonces Gobierno de Alberto Fernández decretó el asueto para el martes posterior a la consagración, ya que coincidió con el regreso de la delegación, en ese entonces con la Copa del Mundo.